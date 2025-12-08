AFAD Duyurdu! Antalya'da Gece Yarısı Deprem
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen sarsıntıyla ilgili ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.31’de merkez üssü Konyaaltı olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Yerin yaklaşık 20.75 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Antalya genelinde hissedildi.
İlk değerlendirmelere göre deprem sonrası bir zarar tespit edilmedi.
