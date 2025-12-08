AFAD Duyurdu! Antalya'da Gece Yarısı Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.31’de merkez üssü Konyaaltı olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 20.75 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Antalya genelinde hissedildi.

İlk değerlendirmelere göre deprem sonrası bir zarar tespit edilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi