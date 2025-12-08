Altın Piyasası Alev Aldı: Yeni Haftada Yeni Rekor Sinyali
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Doların zayıflaması ve Fed’in faiz indirimi beklentileri piyasayı hareketlendirdi. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınında artış dikkat çekiyor. 8 Aralık 2025’te altın yatırımcısı için kritik seviyeler yeniden gündemde.
8 Aralık 2025 tarihine ait altın alış–satış fiyatları, yeni haftanın başlamasıyla birlikte hem yatırımcılar hem de altın alım–satımı yapmayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomideki gelişmeler ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, altın piyasasında hareketliliği sürdürüyor. Doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, altının haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasına zemin hazırladı.
İşte 8 Aralık 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve diğer altın türlerinde güncel fiyatlar:
GRAM ALTIN
Alış: 5.762,7890
Satış: 5.763,5550
ONS ALTIN (USD)
Alış: 4.209,54
Satış: 4.210,36
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.220,4600
Satış: 9.423,4100
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 36.881,8500
Satış: 37.578,3800
TAM ALTIN
Alış: 37.830,00
Satış: 38.021,00
YARIM ALTIN
Alış: 18.381,88
Satış: 18.845,50
ZİYNET ALTINI
Alış: 36.879,00
Satış: 37.575,74
ATA ALTIN
Alış: 38.285,57
Satış: 39.251,78
14 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 3.199,23
Satış: 4.294,29
22 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 5.294,23
Satış: 5.525,48
GREMSE ALTIN
Alış: 94.227,00
Satış: 94.907,00
Kaynak: Haber Merkezi