Altın Piyasası Alev Aldı: Yeni Haftada Yeni Rekor Sinyali

8 Aralık 2025 tarihine ait altın alış–satış fiyatları, yeni haftanın başlamasıyla birlikte hem yatırımcılar hem de altın alım–satımı yapmayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel ekonomideki gelişmeler ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, altın piyasasında hareketliliği sürdürüyor. Doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, altının haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasına zemin hazırladı.

İşte 8 Aralık 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve diğer altın türlerinde güncel fiyatlar:

GRAM ALTIN

Alış: 5.762,7890

Satış: 5.763,5550

ONS ALTIN (USD)

Alış: 4.209,54

Satış: 4.210,36

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.220,4600

Satış: 9.423,4100

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 36.881,8500

Satış: 37.578,3800

TAM ALTIN

Alış: 37.830,00

Satış: 38.021,00

YARIM ALTIN

Alış: 18.381,88

Satış: 18.845,50

ZİYNET ALTINI

Alış: 36.879,00

Satış: 37.575,74

ATA ALTIN

Alış: 38.285,57

Satış: 39.251,78

14 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 3.199,23

Satış: 4.294,29

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 5.294,23

Satış: 5.525,48

GREMSE ALTIN

Alış: 94.227,00

Satış: 94.907,00

Kaynak: Haber Merkezi