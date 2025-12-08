'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Son Durum Ne, Rapor Ne Zaman Meclis'e Gelecek? Numan Kurtulmuş'tan Kritik Açıklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı. Genel Kurul'da 21 Aralık tarihine kadar devam edecek bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunuş konuşmasıyla başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da katılıyor.

TBMM Genel Kurul Salonu'na ilk olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli geldi. Daha sonra Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Mahmut Arıkan, Müsavat Dervişoğlu ve Özgür Özel Genel Kurul Salonu'na girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, MHP ve DEM Parti grubuyla tokalaşmazken, diğer genel başkanlar tüm partilerin genel başkan ve grup başkanvekilleriyle selamlaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, bugün İstanbul Çekmeköy’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda hayatını kaybeden Özel Harekat polisi Emre Albayrak için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Plan ve Bütçe Komisyonu’muzda yapılan çalışmalar gereği 40 gün süren son derece yoğun ve gerçekten yorucu müzakereler sonucunda TBMM’ye gelen bütçemizin üzerinde yapılacak görüşmelerin hayırlı uğurlu olmasını, Türkiye’nin önümüzdeki yıl yapacağı etkinlik ve faaliyetlerde güçlü bir bütçenin ortaya çıkmasını temenni ediyorum. 40 gün süren komisyon görüşmelerinde 21 birleşim gerçekleştirilmiş, 77 oturumda yaklaşık 240 saat bütçe müzakere edilmiştir. Bu görüşmelerde komisyon üyelerimiz dahil olmak üzere 271 milletvekilinin toplamda 1.353 söz talebi karşılanmıştır. TBMM’de bulunan milletvekillerimizin yaklaşık yüzde 46’sı bu müzakerelere doğrudan katılım sağlayarak katkıda bulunmuştur."

'TARİHİ FIRSATIN BAŞARIYLA SONUÇLANDIRILMASI...'

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önemine vurgu yapan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti açısından önemli bir meclistir. Çünkü cumhuriyetimizin ilk asrı geride bırakılmış, 28. Dönem Meclis’imiz ise ikinci asrın başlangıcını yapan bir Meclis’tir. Bu özelliğiyle fevkalade tarihi bir Meclis çalışmalarını hep birlikte icra ediyoruz. Bu süreçte TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’muz vasıtasıyla bu tarihi dönemin ruhuna uygun bir şekilde tarihi bir süreçte de çok yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

TBMM’deki siyasi partilerin kahir ekseriyetinin katıldığı bir komisyon marifetiyle son derece olgun bir demokratik ortamda fevkalade ciddi tartışmalar yapılarak Cumhuriyet'in ilk yüzyılının en yakıcı sorunu olan terörün ortadan kaldırılması için çok katmanlı bir çalışma gerçekleştirilmiş, konuyla ilgili toplumun bütün kesimleri dinlenmiş, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte başlayan ilk oturumla birlikte Türkiye’nin bütün sivil toplum kuruluşları, üniversiteler fevkalade geniş bir şekilde dinlenerek dinleme faaliyetleri geçtiğimiz hafta sona erdirilmiştir.

RAPOR MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Bundan sonraki süreçte ümit ediyorum ki TBMM’de oluşturulan bu komisyon, şimdiye kadar sürdürmüş olduğu müzakere olgunluğunu devam ettirerek fevkalade güçlü bir raporu yazacak ve bu sorunun ve Türkiye’nin demokratik standartlarının yükseltilmesiyle ilgili genel perspektifi ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde yazdığı bir raporla TBMM’ye sunacaktır. Bundan sonraki düzenlemelerin ne şekilde yapılacağı, bu komisyon raporları doğrultusunda TBMM’de bulunan değerli siyasi partilerin ortak çalışmasıyla sonlandırılacaktır.

Ümit ediyorum ki aynen komisyon çalışmasında olduğu gibi Meclis çalışmasında Terörsüz Türkiye meselesi olgun bir şekilde ele alınarak süreç ilerletilir ve sonuçlar alınır.

'BU BİR DEVLET PROJESİDİR'

'Terörsüz Türkiye' sadece TBMM’de oluşturduğumuz Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun görev alanında değildir. Bu bir devlet projesidir. Devletin bütün ilgili kurumları, başta güvenlik kurumlarımız olmak üzere bu sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılmasıyla ilgili olarak çok üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir.

Aynı şekilde TBMM’deki komisyonumuzda bu süreçte üstümüze düşen demokratik denetim fonksiyonunun bir gereği olarak süreci fevkalade başarılı bir şekilde bu noktaya kadar getirmiştir. Ümit ederim ki sonuç alarak Türkiye tarihinde önemli bir tarihi fırsatın başarıyla sonuçlandırılmasına vesile olur."

YENİ ANAYASA MESAJI

Kurtulmuş ayrıca yeni anayasa, Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası çalışmalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"28. Dönem TBMM’nin tarihi olarak üzerinde büyük bir sorumluluk olan diğer demokratik adımların atılmasının da altını çizmek isterim. Türkiye’nin ikinci yüzyılına yaraşır, milli, katılımcı, demokratik, kuşatıcı, yeni ve sivil bir anayasanın yapılması TBMM’nin 28. Dönemi’nin önemli sorumluluklarından birisidir. Aynı şekilde demokratik standartlarımızı yükseltmemiz açısından demokratik bir Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nın da gerçekten büyük bir olgunlukla ve siyasi hesapların dışında gündeme getirilerek TBMM’de ele alınması ve sonuçlandırılmasını da ümit ve arzu ediyoruz."

Kaynak: ANKA