MHP Lideri Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefinde Aşama Aşama Sonuca Gidiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Kalbi memnuniyetimizin tecellisine badi olan bu toplantı münasebetiyle hepinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinden ve yurt dışından; televizyon ekranları, radyo kanalları, sosyal medya platformları üzerinden bugünkü toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 10 Ekim 2009 tarihinde açılışını yaptığımız Siyaset ve Liderlik Okulu’muz, dile kolay, 16 uzun yılı aşan süre boyunca eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Siyaset ve liderliğin kavramsal ve kuramsal incelikleri müstesna bir müfredat kapsamında okulumuzun kapısından içeri giren pek çok kardeşimize özveriyle anlatıldı ve aktarıldı.

Bizler birer mum yaktık, bundan sonra meşale gibi yanmak sertifikasını almaya hak kazanan kardeşlerimizin gaye ve gayreti olmalıdır. Zamanlarından tasarruf edip müşfik ve muhterem gönülleriyle sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi paylaşan öğretim üyesi arkadaşlarıma da müteşekkirim. 15 farklı dersin 80 saat müddetiyle anlatımı takdir ve tebrik edilmesi gereken bir kabiliyet ve kapasite hususiyetidir. Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof.Dr.Zühal Topçu’ya, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörümüz Sayın Prof.Dr.Turan Şahin’e, ayrıca tüm öğretim üyesi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siyaset ve Liderlik Okulu’muzun 22’inci Dönem programına katılan ve sertifika almaya hak kazanan kardeşlerimi huzurlarınızda gönülden kutluyor, başarılar diliyorum.

Merhum Erol Güngör Hocamız diyor ki, ahlak her şeyden evvel bir eğitim meselesidir. Ahlakın öğrenilmesinde asıl rolü sosyal çevrenin oynadığını söylerken de konuyu omurgasından tuttuğunu göstermiştir. Ona göre ahlak bir inanç ve düşünce sistemidir ve maddi bir varlığı yoktur. Belki de bu yüzden, bazı kesim ve kimseler, elle tutulur, gözle görülür varlıklar ve cisimler dururken böyle inanç ve düşünce sistemlerine önem vermenin doğru olmadığını iddia etmişlerdir.

Tam da burada 19’uncu yüzyıl materyalist ve pozitivistleri hatırlamak lazımdır. Bu kümede yer alan düşünür veya eylem halinde olan aktivistler, sadece elle tutulan, gözle görülen şeylerin bilgi olduğunu ifade etmişlerdi. Halbuki, dış dünyayı ancak dolaylı bir şekilde anlıyor ve algılıyoruz. Sadece gözümüzle gördüklerimize inansaydık ya da Comte’nin Üç Hal Yasası’na aldırış etseydik, ne ilimden ne de iman ve inançtan bahsedebilirdik.

Aslında bugünkü Batılı hayat, batıl olduğu kadar; egemen olan sosyal ve ekonomik organizasyon tarzıyla ve iliği alınmış değerler sistemiyle büyük çapta tatminsizliklere yol açmaktadır. Daha vahimi insan, güç geçtikçe yiyip içen, bohem bir akıntıda gelişi güzel sürüklenen, ahlak ve adalet mahrumiyetiyle yanıp kavrulan, yapay zeka salgınından tutun da sosyal medyanın zehriyle bir nevi zombiye dönen, her fırsatta birbirini boğazlayan bir varlık haline gelmektedir.

TÜRK SPORUNA GÖLGE DÜŞÜRENLERE HERKES KAFA YORMALI

Peki asıl felaket, asıl fecaat bu değil midir? İnsanların sefil, ilkesiz, şiddetsever, milli ve manevi değerlerden uzak, korku dolu hayatlar sürdüğü bir dünyanın tanımı olan DİSTOPYA ya da karanlık bir gelecek anlamındaki DİSTOPİK toplum atmosferi bir çığ gibi üzerimize gelmiyor mu? Beşeriyetin bu çığın altında kalması halinde aranızda olacakları hesap eden, hangi korkunç hadiselerin doğacağını öngören var mıdır? Dürbünün doğru yerinden bakar, analitik kavrayışla dünyayı Türkçe okursak, hazin ve hüsran verici bir metafizik buhranın yaklaştığını görebiliriz. İnsanın manevi ve psikolojik ihtiyaçlarının geri plana itilerek maddi kıymetlerin hırs ve ihtirasla bütün hayatı sarması kaotik bir manzaranın ispat ve işaretinden başka bir şey değildir. Şimdi başımızı ülkemize çevirerek olgun ve objektif şekilde bazı müessif olayların damar yolunu açıp değerlendirmemiz lazımdır. Bahis iddialarıyla Türk futboluna, hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin, sermaye piyasasında milletimizin alın terini dolandıranların, yattığı yerden çok kazanmanın, kalktığı yerden çok aşırmanın amacında olanların neden olduğu ahlak krizi hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir? Giderek toplumsal bünyeyi deşip kanatan şiddet vakıaları, insanların basit sebeplerden birbirini boğazlamaları bir ahlak krizi değil midir? Yalan, dolan ve iftiradan medet umarak insanlarımıza haysiyet cellatlığı yapmak, siyasi diyalogları tıkamak, habaseti hamasetle, hakareti ucuzlamış haysiyet pozlarıyla kapatmaya çalışmak bir ahlak krizi değil midir?

İBB SOYGUNU HER TARAFA SIÇRAMIŞ AHLAK KRİZİ DEĞİL MİDİR?

Belediyeleri kasıp kavuran rüşvet, irtikap ve yolsuzluk iddiaları yaygın ve yoğun bir ahlak krizi değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi soygunu, her tarafa sıçramış gayri meşru ve gayri hukuki ilişkiler manzumesi milli hafızaya mıh gibi yerleşen, bıçak gibi saplanan bir ahlak krizi değil midir? Buna karşı adaletin devreye girmesine bühtanla saldırmak, yargı mensuplarımızı itibarsızlaştırmaya kalkışmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir? Yeni nesil çetelerin etrafa korku salması, çocuk yaştaki tetikçilerin sahaya sürülmesi, uyuşturucu kullanım yaşının inanılmaz şekilde düşmesi, ailelerin dağılıp umutların sönmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyükçekmece Adliyesi emanetindeki altın ve gümüşleri çalıp yurt dışına kaçmak, her düzey ve derecede emanete ihanet etmek bir ahlak krizi değil midir?

Türk-İslam düşünürlerinin pek çoğunda adaletin ağırlık merkezi muhabbettir. Nitekim adaletin en hakiki formu muhabbettir. Biz taşlara değil, arasında filizlenip demet demet gün yüzüne çıkan çiçeklere bakıyoruz. Bardağın boş kısmıyla değil, dolu olan bölümüyle ilgileniyoruz. Ahlak, samimi inançla bağlıdır. Samimiyet olmadan ne ahlakın ne de inancın itibar ve iknası mümkündür. Bir yanda siyasetin, diğer yanda sosyo-kültürel yapının ahlak reformuyla taçlandırılması hakikaten acil ve öncelikli bir konusudur. İşin özünde dünyada var olan pek çok sorunun altında, insanın kendini bilme hususundaki yetersizliği yatmaktadır. Çok şükür Anadolu irfanı diye takdim ve tabir edilen muazzam müktesebatımız sorunların halli istikametinde manevi bir reçete sunmaktadır. İrfan sahibi olmak kendini bilmek, iç medeniyet alemini kuşatmak ve kucaklamak demektir. Bunun basamakları da akıldır, ahlaktır, adalettir.

İMRALI'NIN MESAJLARI MAKUL

“Terörsüz Türkiye” hedefinin siyaset mantığı milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimine odaklıdır. Bazı provakatif çıkışlara, Siyonist-emperyalist tazyik ve telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah ve kumandalı söylemlere rağmen aşama aşama, kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz.

Göz kamaştıran gelişmelerin muhatabı olmanın eşiğindeyiz, kıyısındayız. Sistemli ve şiddetli dedikodu anaforuna kapılmadan, yakamızı kaptırmadan, cesaret ve hamiyet izlerine basa basa yolumuzda ilerliyoruz. “Terörsüz Türkiye” hedefini akıl, ahlak ve adalet aydınlığının ikram ve imkanıyla okuyor, küresel ve bölgesel tehditler karşısında tek yürek olmaktan başka seçenek görmüyor, tanımıyoruz. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 19’uncu toplantısını da 4 Aralık’ta yapmış, bu suretle İmralı’nın adaya giden milletvekili heyetine yaptığı açıklamalar görüşülmüştür.

PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muayyendir. Bu mesajın hilafına kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın ve berrak suyu bulandırmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur. Çatışma ve gerilim çıkmazında nefes nefese kalan pek çok coğrafyanın aksine ülkemiz adil, hakkaniyetli, ahlaki temelli ve akılla bezeli barış mimarisini hayata geçirmektedir.

CİZRE PROVOKASYONU BİZİ YILDIRAMAYACAK

Kim ki bunun önüne geçmeye yeltenirse iki cihanda da altından kalkamayacağı bir vebali omuzlamış demektir. Cizre provokasyonu, Kandil’den yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacaktır. Bizim hidayete erip ermediğimizin takdirini bir fani değil, Cenab-ı Allah bilecek, adalet ve ihsanıyla hakkımızdaki ezeli hükmü de verecektir. Bozkurtluğuma gelince, ben elbette bir Bozkurtum, ecel aman verdiği müddetçe Bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. Siyaseti bir rekabet ve çatışma alanı olarak tevil edenler olduğu kadar, işbirliği ve dayanışma halinde tanımlayan düşünürler de pek çoktur.

İşbirliğinden yanayız. Dayanışmanın taltif ve teminden tarafız. Konuşmayla, anlaşmayla, empati yapmakla, sabırlı olmakla, sağduyu içinde, birbirimizin açığı aramakla değil, kapatmakla meşgul olmalıyız. İhtirasları zapt edecek manevi dizginlerimiz vardır. Tahammül, başkasını anlamaya, sorunları diyalogla çözmeye fırsat veren demokratik değerdir.

Son yüz yıl içinde yakaladığımız bugünkü tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız, israf edemeyiz. Ütopik görüşlere; uçuk, ölçüsüz ve seviyesiz sözlere sırtımızı dönüyoruz. Son raddeye kadar kulaklarımızı kapatıyoruz. Ve hepsinden önemlisi Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle, muhabbetle, hürmetle kucaklıyoruz.

Unutmayınız ki, Türkiye’nin geleceğini karanlık görenler, tarihimizin zifiri karanlık köşelerinde unutulup gideceklerdir. Parçalanmak istenen kardeşlik hukukumuzun ince ipliklerinden bir anlam, kalıcı bir birlik ve karşılıklı ahlaki sorumluluk örmenin gayesindeyiz. Bugünkü çağımız, makine gıcırtısıyla, dijital devrimin ahlak sedasını susturduğu çağdır. Bizim müşterek ahlakımız, hürmet, hizmet ve merhamet ilkelerini kendinde birleştiren aşk, akıl ve adalet ahlakıdır. Bu ahlakın etrafında toplanmanın vakti gelmedi mi? Bu ahlakın potasında hep beraber erimenin vakti gelmedi mi? PKK’nın kurucu önderliğinin söylediği gibi, yalnızca filli silahların değil, zihinsel anlamda da silahların terk edilmesi gerekmiyor mu?

Şimdi sözüm yalnızca sizleredir. Tereddüt gerçeğin idrakini engeller, yanlışa sürükler. Bu nedenle tereddüt göstermeyiniz. Zekaya sınır çizilmez. Hayallere söz geçmez, gem vurulamaz. Hayal etmekten, hedeflerinizi yüksek tutmaktan korkmayınız. Uyanık ve uzak görüşlü olmaktan vazgeçmeyiniz.

Aklıselim olunuz, kalbiselim olunuz, zevkiselim olunuz. Ne olursanız olunuz, her zaman adam gibi adam olunuz, ülkenize, ülkünüze, ilkelerinize bağlı kalınız. Hem göreneğe, hem de gerçeklere dayanınız. Düşüncesiz bir zihnin susmak bilmeyen dili olmak yerine; düşünen, ama az söyleyen, öz söyleyen canlı ve verimli bir dimağ olmaya çalışınız.

Kaynak: AA