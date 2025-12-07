Adana-Gaziantep Yolunda Zincirleme Kaza: 3 TIR Birbirine Girdi
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı zincirleme tarfik kazası meydana geldi. Kaza sonucu yol trafiğe kapandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.
Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
