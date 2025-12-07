İstanbul'da Sağanak Sonrası Peş Peşe Kazalar! Servis Minibüsü Devrildi

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak, görüş mesafesini düşürdü ve yolları kayganlaştırdı. Eyüpsultan TEM Otoyolu’nda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza, Çekmeköy’de bir halk otobüsünün devrilmesi ve Maltepe D-100 Karayolu’nda servis minibüsünün kaza yapmasıyla peş peşe kazalar meydana geldi.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Sağanak Sonrası Peş Peşe Kazalar! Servis Minibüsü Devrildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği’nin pazar günü için yaptığı sağanak uyarısı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde yağmurun aniden şiddetini artırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi düştü, yollar kayganlaştı ve kısa süre içinde birçok kaza meydana geldi.

İstanbul'da Sağanak Sonrası Peş Peşe Kazalar! Servis Minibüsü Devrildi - Resim : 1

EYÜPSULTAN’DA ZİNCİRLEME KAZA

Şiddetli sağanak, Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Sapağı Metris istikametinde zincirleme kazaya neden oldu.

Saat 02.00 sıralarında yağış nedeniyle görüşün azalması ve yol tutuşunun düşmesi sonucu 7 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ BARİYERLERİ AŞIP YAN YOLA DEVRİLDİ

Çekmeköy’de seyir halindeki özel halk otobüsü, şiddetli yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerleri aştı ve yan yola devrildi.

İstanbul'da Sağanak Sonrası Peş Peşe Kazalar! Servis Minibüsü Devrildi - Resim : 2

SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 2’Sİ AĞIR 5 YARALI

Maltepe D-100 Karayolu’nda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi.

İstanbul'da Sağanak Sonrası Peş Peşe Kazalar! Servis Minibüsü Devrildi - Resim : 3

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Minibüs içinde sıkışan bir kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
İstanbul’da Sağanak Hayatı Felç Etti! Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı Peş Peşe Uyarı Yapılmıştı.... İstanbul Sular Altında Kaldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Çekmeköy'de İETT Otobüsü Devrildi Çekmeköy'de İETT Otobüsü Devrildi
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray'dan 'Mohamed Salah' Bombası! Astronomik Rakam Ortaya Çıktı Galatasaray'dan 'Mohamed Salah' Bombası! Astronomik Rakam Ortaya Çıktı
Yine Tavuk Yine Zehirlenme! 30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Yine Tavuk Yine Zehirlenme! 30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kredi Borçları Uçtu! 10 Ayda 1,8 Milyon Kişi Takibe Düştü Kredi Borçları Uçtu! 10 Ayda 1,8 Milyon Kişi Takibe Düştü
İstanbul’da Sağanak Hayatı Felç Etti! Yollar Göle Döndü, Evleri Su Bastı Peş Peşe Uyarı Yapılmıştı.... İstanbul Sular Altında Kaldı
İstanbul'da Sağanak Sonrası Peş Peşe Kazalar! Servis Minibüsü Devrildi İstanbul'da Sağanak Sonrası Peş Peşe Kazalar