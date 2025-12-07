İstanbul'da Sağanak Sonrası Peş Peşe Kazalar! Servis Minibüsü Devrildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği’nin pazar günü için yaptığı sağanak uyarısı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde yağmurun aniden şiddetini artırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi düştü, yollar kayganlaştı ve kısa süre içinde birçok kaza meydana geldi.

EYÜPSULTAN’DA ZİNCİRLEME KAZA

Şiddetli sağanak, Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Sapağı Metris istikametinde zincirleme kazaya neden oldu.

Saat 02.00 sıralarında yağış nedeniyle görüşün azalması ve yol tutuşunun düşmesi sonucu 7 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ BARİYERLERİ AŞIP YAN YOLA DEVRİLDİ

Çekmeköy’de seyir halindeki özel halk otobüsü, şiddetli yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerleri aştı ve yan yola devrildi.

SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 2’Sİ AĞIR 5 YARALI

Maltepe D-100 Karayolu’nda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Minibüs içinde sıkışan bir kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA