En Acı Ziyaret: Gülistan Doku'nun Ailesi Kayıp Narin'in Ailesinin Yanında

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, gittiği Kuran kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan ve beş gündür haber alınmayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Kız çocuğunun terliğinin bir teki dışında hiçbir ize rastlanmazken, aileye destek ziyaretleri de yapılıyor.

İlke TV'nin haberine göre; Tunceli'de 4,5 yıl önce kaybolan ve hala bulunamayan Gülistan Doku'nun ailesi de, Narin'in annesi Yüksel Güran'ı ziyaret etti.

'GÜLİSTAN KARANLIKTA KALDI, NARİN KALMASIN'

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, ziyaretle ilgili "Biz şu anda kayıp Narin'in annesinin yanındayız. Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza ateş düştü. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" dedi.