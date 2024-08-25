En Acı Ziyaret: Gülistan Doku'nun Ailesi Kayıp Narin'in Ailesinin Yanında

Tunceli'de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ailesi, Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesini ziyaret etti. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza ateş düştü. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" diye konuştu.

En Acı Ziyaret: Gülistan Doku'nun Ailesi Kayıp Narin'in Ailesinin Yanında

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, gittiği Kuran kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan ve beş gündür haber alınmayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Kız çocuğunun terliğinin bir teki dışında hiçbir ize rastlanmazken, aileye destek ziyaretleri de yapılıyor.

İlke TV'nin haberine göre; Tunceli'de 4,5 yıl önce kaybolan ve hala bulunamayan Gülistan Doku'nun ailesi de, Narin'in annesi Yüksel Güran'ı ziyaret etti.

En Acı Ziyaret: Gülistan Doku'nun Ailesi Kayıp Narin'in Ailesinin Yanında - Resim : 1

'GÜLİSTAN KARANLIKTA KALDI, NARİN KALMASIN'

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, ziyaretle ilgili "Biz şu anda kayıp Narin'in annesinin yanındayız. Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza ateş düştü. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" dedi.

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