Kağıt Üstünde Kalan 'Tedbir': 16 Kadın Koruma Kararına Rağmen Öldürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Anıt Sayaç verilerini yorumladı. İlgezdi, 2024 yılının ilk 7 ayında 225 kadın cinayeti gerçekleştiğini vurgulayarak, AKP iktidarının kadınları koruma amaçlı politikalar yürütmediğini, kadına şiddeti önleme çabası olmadığını dile getirdi.

10 YILDA 4 BİNE YAKIN KADIN CİNAYETİ

İlgezdi, tedbir kararlarının kadınları korumadaki işlevsizliğini işaret ederek, şöyle konuştu:

"AKP iktidarı için kadının adı, kıymeti yok. 2013-2023 yılları arasında en az 3 bin 969 kadın cinayete kurban gitti. 2013 yılında en az 232, 2014 yılında en az 291, 2015 yılında en az 294, 2016 yılında en az 292, 2017 yılında en az 354, 2018 yılında en az 408, 2019 yılında en az 425, 2020 yılında en az 418, 2021 yılında en az 432, 2022 yılında en az 409, 2023 yılında en az 414 kadın cinayeti yaşandı. İllere göre 2024 yılının ilk 6 ayında kadın cinayetinde İstanbul birinci sırada, Ankara ikinci ve İzmir üçüncü sırada.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi

'KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLÜYOR'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, 2024’ün ilk 6 ayında 16 kadın tedbir kararına rağmen öldürüldü. AKP iktidarı için kadının adı, kadının kıymeti yok bu acı gerçek apaçık ortada. AKP iktidarının yarattığı yeni Türkiye’de veriler bize kadınların en çok evlerinde öldürüldüğünü gösteriyor. 2024 yılının ilk 6 ayında kadınların 117’si evinde öldürüldü, öldürülen 205 kadının 86’sı evli olduğu erkek, 20’si eskiden evli olduğu erkek, 19’u babası, 15’i tanıdığı biri, 10’u akrabası, 9’u oğlu, 3’ü kardeşi tarafından öldürüldü. Aileyi korumak adına atılan her adım aslında 6284’ün etkinliğini zayıflatıyor, kadınlar sokak ortasında vahşice öldürülüyor, buna son vereceğiz.”

Kaynak: ANKA