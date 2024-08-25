Yusuf Dikeç'in Annesi İçin Utandıran Yorumlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in pozu tüm dünyada adından söz ettirmişti.

Lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, olimpiyatların da en çok konuşulan ismi olmuştu.

'EN DEĞERLİM'

Yusuf Dikeç sosyal medya hesabından annesiyle çekilmiş bir fotoğraf karesini, Türkçe'de "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious" notuyla paylaştı. Dikeç'in paylaştığı fotoğrafa yapılan çirkin yorumlar ise tepki çekti.

REZİL OLMUŞLAR!

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Birçok kullanıcı da 'Rezil olduk, sil şunu', 'Avrupa'ya küçük düştük' gibi utandıran yorumlarda bulundu.

Bir kullanıcının "Sarışın normal bir kadın bulamadınız mı" yorumu ise "Pes" dedirtti.

Fotoğrafa yapılan çirkin yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Yusuf Dikeç" etiketi altında, yapılan yorumlara tepki gösterdi.