Olağanüstü Hal İlan Edildi! Mavi Hat’ta ‘Misilleme’ Ateşi

Mavi Hat'ta gerilim yükseliyor. İsrail ile Lübnan merkezli Hizbullah arasındaki gerilim son günlerde artarak devam ediyor. Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyurdu. Hizbullah'ın saldırı ve hamleleri sonrası İsrail de harekete geçti ve Lübnan’ın güneyine 'önleyici' saldırılar düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, “Az önce Lübnan’dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi” dedi.

GENİŞ ÇAPLI SALDIRI HAZIRLIĞI

Hizbullah’ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna dikkat çeken Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.

İsrail’in kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı uyarısında bulunan Hagari, Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaptı.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Mücahidleri, Büyük Komutan Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme çerçevesinde, Siyonist rejimin (İsrail) derinliklerine ve daha sonra açıklanacak olan bir İsrail askeri hedefine doğru çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı başlattı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca "çok sayıda füzeyle işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde (İsrail'in kuzeyi) çok sayıda düşman bölgesi, kışla ve demir kubbe platformu da hedef alındı. ifadelerine yer verildi.

Operasyonun gidişatına ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağına dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah'ın tam teyakkuz halinde olduğu ve İsrail saldırılarına karşı güçlü bir şekilde duracağı vurgulandı.

İSRAİL UÇAKLARI 40 HEDEFİ VURDU

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları şu ana kadar Lübnan’ın güneyinde 40 hedefi vurdu.

İsrail ordu sözcülüğü de, saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını belirterek, kuzey komutanlığı ve İsrail askeri istihbaratının tespit ettiği binlerce füzenin atılacağı rampaların hedef alındığını aktardı.

Hizbullah, dün akşam, iki kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin güney sınırı yakınlarındaki iki İsrail askeri bölgesini ve askerleri hedef aldığını duyurmuştu.

Hizbullah’tan yapılan iki farklı yazılı açıklamada ise İsrail’in kuzeyinde 10 ayrı noktanın daha hedef aldığı kaydedilmişti.

BEN GURİON HAVALİMANI TÜM UÇUŞLARA KAPATILDI

İsrail'in Lübnan'a "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını duyurmasının ardından Ben-Gurion Havalimanı'nda ara verilen uçuşlara yeniden başlandığı bildirildi.

İsrail Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzeyde yaşanan gelişmeler üzerine sabah yerel saatle 05.30-07.00 arasında Ben-Gurion'un uçuşlara kapatıldığını belirtti. Uçuşlara saat 07.00 itibarıyla yeniden başlandığını aktaran Drir, başka havalimanlarına gönderilen uçakların yeniden Ben-Guriona'a yönlendirildiğini ifade etti.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR

İsrail güvenlik kabinesinin, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Güvenlik İşlerinden Sorumlu Küçültülmüş Bakanlar Konseyi, sabah saatlerinde başkent Tel Aviv'de bir araya gelecek. Haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın iç cephede halka kısıtlamalar getirilmesine izin veren "özel bir statü" ilan ettiği ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant’ın, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı kompleksindeki özel korunaklı ofisten çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Öte yandan İsrail’in Walla News haber sitesine göre, İsrail, Lübnan'a saldırı öncesinde ABD makamlarını bilgilendirdi.

Walla News’in haberinde, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin, “Hizbullah'a karşı tek başımıza ama ABD ile tam koordinasyon içinde savaşıyoruz.” şeklindeki sözlerine yer verildi.

GALLANT, ABD'Lİ MEVKİDAŞINI BİLGİLENDİRDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i İsrail ordusunun Lübnan'a sabah erken saatlerde başlattığı "önleyici saldırı" hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant ile Austin, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarını ele aldı. Gallant, İsrail'e yönelik "yakın bir tehdidi önlemek için" Lübnan'a saldırı başlattıklarını ifade etti.

İSRAİL'DE 48 SAAT OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a başlattıkları "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'ün suikastına misilleme başlatmasının ardından İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın "iç cephedeki durum" nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi. Olağanüstü halin 48 saat boyunca geçerli olacağı ifade edildi.

TEL AVİV VE İSRAİL'İN KUZEYİNDE BAZI KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Hizbullah ile yaşanan son çatışmalar nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde de bazı kısıtlamalara gidildi. Bu kapsamda açık alanlarda 30, kapalı alanlarda ise 300'den fazla kişiyi aşacak toplantılar yasaklandı. Ayrıca, Lübnan sınırına yakın plajlar kullanılamayacak.

Kaynak: Ajanslar