Kayıp Narin'den 5 Gündür Haber Yok: Diyarbakır Valiliği'nden Cenaze Paylaşımlarına İlişkin Açıklama

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde, Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan Narin Güran bir daha geri dönmedi.

Ailenin kayıp ihbarıyla birlikte arama çalışması başlatıldı. Bölgede bir terlik bulundu ancak terliğin numarası Narin'in ayak numarasıyla eşleşmedi.

ARAÇLAR KONTROL EDİLDİ, KANAL ARANDI

Çalışmalar kapsamında 9 bin 300 araç kontrol edildi. Bölgedeki sulama kanalının su seviyesi de düşürüldü. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.

SU KUYUSU AÇILDI

Evlerine yakın yerde bulunan üzeri kapalı boş su kuyusu AFAD ekipleri tarafından açıldı. Ekipler halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan çalışmada kuyudan tahta ve tuğla parçaları çıktı.

Narin'in son görüntülerinde, 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görüldü.

VALİLİKTEN KRİTİK AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kayıp kız çocuğu Narin Güran‘ın (8) bulunabilmesi amacı ile valiliğimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur” denildi.

Kayı Narin'i arama çalışmaları 5'inci gününde devam ederken, ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Ajanslar