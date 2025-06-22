Düşen Bisikletini Almak İstemişti... Akıntıya Kapılan Çocuktan Kahreden Haber

Dün Adana'da, düşen bisikletini almak için sulama kanalına girip akıntıya kapılan 11 yaşındaki Feryat Nasır'dan acı haber geldi. Çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Düşen Bisikletini Almak İstemişti... Akıntıya Kapılan Çocuktan Kahreden Haber
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Adana'da Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde, dün oyun oynarken suya düşen bisikletini çıkarmak için sulama kanalına girdikten sonra kapıldığı akıntıda kaybolan Suriye uyruklu Feryat Nasır'ı (11) bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cansız bedenini suya düştüğü noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Nasır'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düşen Bisikletini Almak İstemişti... Akıntıya Kapılan Çocuktan Kahreden Haber - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Feryat Nasır, Sümbül Caddesi'nde oyun oynarken suya düşen bisikletini çıkarmak amacıyla sulam kanalına girdikten sonra akıntıya kapılmıştı. Bu sırada kardeşinin suda çırpındığını gören Beşir Nasır (13), sulama kanalına atlamıştı.

Suda çırpınan iki kardeşten Beşir'i bölgedeki vatandaşlar sudan çıkarmıştı, Feryat ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

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Kaynak: AA

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