Gaziantep’te Baraj Faciası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dün, 20 Haziran 2025’te öğle saatlerinde yürek burkan bir olay yaşandı. Ortaklı Mahallesi’nde bulunan Tahtaköprü Barajı’nda serinlemek isteyen 14 yaşındaki yabancı uyruklu Davut Bozan, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Mevsimlik işçi bir ailenin çocuğu olan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Bozan, bir arkadaşıyla birlikte baraja girmiş, ancak kısa süre sonra gözden kaybolmuştu. Olay, çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, barajda yoğun bir arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda Davut Bozan’ın cansız bedeni, bugün sabah saat 05:00 sıralarında barajda bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Bozan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Adli süreç tamamlandıktan sonra cenaze, ailesine teslim edilerek Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde defnedildi.

Kaynak: İHA