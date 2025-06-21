Gaziantep’te Baraj Faciası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde serinlemek için Tahtaköprü Barajı’na giren 14 yaşındaki zihinsel engelli Davut Bozan akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu.

Gaziantep’te Baraj Faciası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dün, 20 Haziran 2025’te öğle saatlerinde yürek burkan bir olay yaşandı. Ortaklı Mahallesi’nde bulunan Tahtaköprü Barajı’nda serinlemek isteyen 14 yaşındaki yabancı uyruklu Davut Bozan, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Mevsimlik işçi bir ailenin çocuğu olan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Bozan, bir arkadaşıyla birlikte baraja girmiş, ancak kısa süre sonra gözden kaybolmuştu. Olay, çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, barajda yoğun bir arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda Davut Bozan’ın cansız bedeni, bugün sabah saat 05:00 sıralarında barajda bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Bozan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Adli süreç tamamlandıktan sonra cenaze, ailesine teslim edilerek Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde defnedildi.

Antalya’da Feci Kaza: Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 ÖlüAntalya’da Feci Kaza: Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 ÖlüYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Gaziantep
Kilis’te Motosikletten Yüz Binlerce Uyuşturucu Hap Çıktı Kilis’te Motosikletten Yüz Binlerce Uyuşturucu Hap Çıktı
Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar
40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor 40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor
Antalya’da Feci Kaza: Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Ölü Antalya’da Feci Kaza: Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Ölü
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak
Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede
Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı
Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor