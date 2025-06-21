Kilis’te Motosikletten Yüz Binlerce Uyuşturucu Hap Çıktı
Kilis'te yol kontrolü sırasında durdurulan bir motosiklette 209 bin 687 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Araçta gerçekleştirilen aramada yüklü miktarda uyuşturucu hap bulundu.
Olayla bağlantılı olarak motosiklette bulunan M.İ.E.B., A.B. ve E.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA