Kilis’te Motosikletten Yüz Binlerce Uyuşturucu Hap Çıktı

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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Araçta gerçekleştirilen aramada yüklü miktarda uyuşturucu hap bulundu.

Olayla bağlantılı olarak motosiklette bulunan M.İ.E.B., A.B. ve E.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA