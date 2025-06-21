Antalya’da Feci Kaza: Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Ölü

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Antalya’nın Kepez ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. 21 Haziran 2025, saat 06:30 sıralarında Habibler Mahallesi, Şehit Musa Özkan Caddesi üzerinde yaşanan olayda, İsmail Ediş’in (29) kullandığı 07 MMS 83 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yolun sağ tarafındaki korkuluklara çarptıktan sonra su kanalına düştü. Kanal içinde ters dönen otomobil, kazayı görenlerin ihbarıyla fark edildi.

Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ve sağlık personeli, İsmail Ediş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kazanın nedenini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA