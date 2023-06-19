DP'li Aksoy: “Menzil, Diyanet'in önüne mi geçti?"

DP'li Aksoy, “Diyanet’in resmi Kuran kursu yerine baba, Menzil’in gayrı resmi kuran kursunu tercih ediyor. Diyanet, bu ailelere bu hizmeti sunmuyor mu? Sunmuyorsa, Menzil; Diyanet’in önüne mi geçti? Menzil, finansını nereden sağlıyor?” diye sordu.

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DP'li Aksoy: “Menzil, Diyanet'in önüne mi geçti?"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy; Şanlıurfa’da kayıp olarak aranırken Semerkand Vakfı'na ait olduğu belirtilen kaçak medresenin yanındaki ahırda ölü bulunan Abdülbaki Dakak ile ilgili açıklama yaptı.

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"MENZİL FİNANSINI NEREDEN SAĞLIYOR?"

Aksoy, şunları söyledi:

“Aileler elbette çocuklarının dini olarak da yetişmesini isteyebilir. Bu, neticede, her ailenin tercihidir. Ancak şöyle bir durum var: Öncelikle çocuk resmi eğitimi de bırakmıyor, bir yandan; o da çok önemli. Ama ailenin denetiminden çok uzak kalıyor. Baba niye Diyanet’in açtığı Kuran kursunu tercih etmiyor da 140 kilometre ileride… Herhalde sık sık gidip çocuklarına bakamıyorlar. Benzer bir hikâyeyi Aladağ yurt yangınında da gördük. Bu çocuk taşımayı eğitime maruz kalacak bir çocuk da değil, ayrıca.

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Diyanet’in resmi Kuran kursu yerine baba, Menzil’in gayrı resmi kuran kursunu tercih ediyor. Burada şunu sormamız lazım: Diyanet, bu ailelere bu hizmeti sunmuyor mu? Sunmuyorsa, Menzil; Diyanet’in önüne mi geçti? Bu da çok önemli bir soru. Menzil, finansını nereden sağlıyor? Diyanet, Menzil tarikatı içindeki müfredatı denetliyor mu?”

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Kaynak: ANKA

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Menzil cemaat tarikat
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