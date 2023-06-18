12 yaşındaki Abdulbaki Dakak'ın ölümü ortaya çıkardı... Menzil cemaati: Kayıp çocuklar, üstü kapatılan cinayetler, intiharlar...

Şanlıurfa'da Menzil Cemaati’ne ait olduğu belirtilen kaçak Kuran kursunda ‘okuyan’ 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak isimli çocuğun kursun yakınlarındaki ahırda ölü olarak bulunmasında gözler Menzil cemaatine çevrildi.

AKP iktidarı döneminde hızla büyüyen Menzil’in merkezi Adıyaman’ı Kahta ilçesinde bulunuyor. 1970’li yıllarda, o zaman ismi Durak olan köye yerleşen cemaat, köyün adını daha sonra Menzil olarak değiştirdi. Resmi olarak yaklaşık 3 bin kişinin ikamet ettiği ve kapalı kutu olarak nitelendirilen köyde yaşananlar ise tartışma yaratacak türden.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Menzil kaynaklarına göre köyde yaşanan birçok olayın üzeri kapatıldı. Bunu da bürokraside hızla güçlenerek yaptı. Köyde yaşanan cinayet, şüpheli ölüm, yaralama, iş cinayetleri ve kaybolan çocuklar gibi birçok meselenin üzerinin jandarma içerisindeki Menzil kadroları ile Sağlık Bakanlığı’ndaki cemaat mensupları eliyle kapatıldığı ifade edildi.

ÖLÜMLERİN ÜZERİ KAPATILDI

BirGün’ün Menzil kaynaklarından edindiği bilgilere göre, son 20 yılda Menzil köyünde yaşanan ve üzeri kapatıldığı iddia edilen bazı olaylar şu şekilde:

- Menzil şeyhinin ailesinin mezarlarının ve “türbesinin” bulunduğu alana kadınlar için “bayanlar tüneli” inşa edildi. Bu tünel inşaatında yaşanan göçükte “Cabir” adlı bir çalışan hayatını kaybetti, ailesi konuşmaması için ikna edildi.

- Köye gelen çok sayıda çocuk kayboldu, bir kısmı bulunamadı. Ailesi tarafından zorla Menzil’e getirilen çocuklar arasında köyden kaçmak isterken kaybolanlar da var.

- Köyde eski top sahası olarak adlandırılan alanda bulunan yanmış cesedin üzeri kapatıldı. Olayla ilgili jandarmanın gelip tutanak tutmadığı, olayın üzerinin “ceset hastaneye götürüldü” denilerek kapatıldığı öne sürülüyor.

- Medrese olarak adlandırılan çocuklara ve gençlere eğitim verilen sözde “eğitim” alanlarında intihar vakaları sık sık yaşanıyor. İstanbul’dan ailesinin zoruyla Menzil’e getirilen 14 yaşında bir çocuğun ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu daha sonra midesinin yıkandığı öne sürüldü.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

•Ankara’dan Menzil’e gelen bir gencin, cami içerisinde Gavs’ın kafasına kitap fırlatması nedeniyle camide bulunan cemaat mensupları tarafından linç edilmek istendiği de iddia ediliyor. Camiden darp edilerek çıkarılan çocuğun akıbetinin ne olduğu ise belirsiz.

- Köyün içerisinde “Menzil Lahmacun” olarak bilinen dükkânın önünde yol çalışmasında görevli olan, “Seracı Hüseyin ve Mehmet aileleri” olarak bilinen aileye mensup 20-25 yaşındaki bir genç göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

- Menzil şeyhinin kardeşi Ahmet Elhüseyni’nin inşaatında çalışan Mustafa Y. isimli şahıs, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Ayrıca köyde pekmezhane olarak adlandırılan ve pekmez üretiminin yapıldığı tesiste çalışan kimyager ve gıda mühendisi de trafodan elektrik bağladıkları esnada yüksek gerilim nedeniyle ağır yaralandı.

BOĞAZI KESİLEN GENÇ

- Menzil çiftliğinin inşaatında çalışan Abdullah isimli bir işçi matkap darbesi ile gözünü kaybetti.

- İstanbul’dan Menzil köyüne giden 18-20 yaşlarında bir genç, Menzil camiinden arkadaşının boğazını kesti. Boğazı kesilen çocuk ağır yaralandı. Yaralanan genç uzun bir süre tedavi gördü.

- Menzil köyünde “gençlik merkezi ve medrese” olarak adlandırılan ve çocukları tutulduğu alanda sık sık toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Menzil köyünden ayrılmak isteyen çocuklar ve gençler tehdit ediliyor. Hatta silahla tehdit edilen gençlerin olduğu da iddia arasında.

BAŞHEKİM VE JANDARMA

Cemaat içerisindeki bulunan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyenler ise tüm bu olaylarının şöyle üzerinin kapatıldığını açıklıyor:

“Adıyaman Devlet Hastanesi’nin uzun bir süre başhekimliğini yapan A.K. Menzil mensubuydu. Hastane kayıtlarını o sansürlüyor, gizliyor veya sahte belgeler düzenliyordu. Zaman zaman kayıt dahi tutulmuyordu. Sadece bu hastane değil, neredeyse bölgede tüm hastanelerin yönetim kadrosu Menzil mensuplarından oluşuyor. Bürokrasideki yapılanma nedeniyle istenilen isimler istenilen göreve getiriliyor. Menzil köyü sorumluluk alanında olan jandarma karakolunun komutanı ise Menzil’e yakın bir isimdi. Karakoldaki komutanlar Menzil’de yemek yiyor, sıcak ilişkiler kuruyor ve hatta jandarma karakolunun birçok ihtiyacı Menzil Cemaati tarafından karşılanıyor. Köyde yaşanan olaylar çevrede duyulduğunda ise yalancı şahitlik yöntemleri de kullanılıyor, bu tür yöntem ve ilişkilerle skandalların üzeri kapatılıyor.”