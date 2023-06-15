Urfa’daki şüpheli intihar olayı: 12 yaşındaki Abdülbaki’yi ölüme götüren sebep ne?

Şanlıurfa’da dört gün önce kaybolan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın, gönderildiği kaçak Kuran kursunun beş metre kadar yakınında bulunan ahırda asılı halde bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı’nın dün (14 Haziran) geçtiği habere göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi kırsalındaki Karaali Mahallesi'ndeki evlerinden çıktığı belirtilen Abdulbaki Dakak’tan bir daha haber alınamadı. Yerel medyadaki haberlere göre 12 yaşındaki çocuk, evinden değil, ‘eğitim’ gördüğü kurstan çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Urfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı bulunan Beşat köyündeki kursun Diyanet’e bağlı olmayan, resmi olarak faaliyet göstermeyen bir yatılı Kuran Kursu olduğu, çocuğun ise bu Kuran kursunda bir yıldır kaldığı öğrenildi.

12 yaşındaki çocuğun bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Dakak’ın cenazesi Ceylanpınar’dan gelen ailesine teslim edildi. Jandarma, Dakak’ın şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖNCEL: ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ YURTTAN SONRA BOZULMUŞ

Gerçek Gündem’e konuşan Şanlıurfa Baro Başkanı Av. Abdullah Öncel, ön bulgularda herhangi bir tacize rastlanılmadığı yönünde bilgi aldıklarını aktardı.

12 yaşındaki çocuğun kursa girdikten sonra psikolojisinin bozulduğunu öğrendiklerini ifade eden Öncel şunları söyledi:

“Çocuğun bu yurda girmeden önce şen şakrak bir yapısının olduğunu fakat yurda girdikten sonra yapısının değiştiğini öğrendik. Çocuk, anladığımız kadarıyla yurda girdikten sonra ciddi bir travma yaşamış. Çocuğun yurtta bulunmak istemediğini ve muhtemelen bundan dolayı bunalıma girdiğini öğrendik.”

Baro Başkanı, söz konusu medresenin “merdiven altı kurs” olması sebebiyle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti:

“Çocuğun arkadaşlarının pedagog eşliğinde dinlenilmesini istedik. Komisyon oluşturduk. Merdeven altı bir yurt. Bununla ilgili suç duyurusu hazırlığımız var.”

Herhangi bir resmi kaydı bulunmayan kursta ‘eğitim’ veren kişilerin de Diyanet’e bağlı olmadıkları için kimlerden oluştuğu henüz bilinmiyor.

YEREL GAZETECİ: ‘URFA’DA BİRÇOK TARİKAT, DİNİ YAPI VAR’

Haberi duyuran gazeteci Mehmet Yetim ise Gerçek Gündem’e şöyle konuştu:

“Maalesef Urfa’da ‘kurs’ adı altında faaliyet gösteren, ‘şeyh’ olduklarını iddia eden bir sürü insan var. Burada birçok tarikat, dini yapılanma var. Ailenin olaya kaderci bir bakışla baktığını söyleyebilirim. 12 yaşında bir çocuğun asla intihar edeceğini düşünmüyorum. Ben de babayım. O yaştaki bir çocuğun parklarda, bağlarda oyun oynaması gerekir. Bu olayların son bulması için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

KURSUN AÇILIŞINI AKP’Lİ İSİMLER YAPMIŞTI

Menzil cemaatine bağlı Semerkand Vakfı’nın denetiminde olan medresede, 20 çocuğun yatılı olarak ‘dini eğitim’ gördüğü öğrenildi. Kurs, AKP’li Eyyübiye Belediyesi tarafından Beşat Mahallesi Mezarlığı içinde yer alan bir alanda inşa edildi.

Kursun açılışının 29 Eylül 2018’de yapıldığı, açılışına katılan isimlerin ise AKP Milletvekili Halil Özcan, Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Başkan Yardımcıları, Encümenler, AKP Eyyübiye İlçesi Gençlik Kolları Başkanı, Semerkand Vakfı Eyyübiye Temsilcisi Halil Şişkin ve Beşat Mahalle Muhtarı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem