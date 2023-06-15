Kırıkkale Cezaevi'nde ihlallere karşı açlık grevi

Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde 6 tutuklu süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladı.

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Kırıkkale Cezaevi'nde ihlallere karşı açlık grevi

Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Baran Gül, 12 Haziran'da hak ihlallerine karşı 6 tutuklunun süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını belirtti. Haftalık telefon görüşmesinde ailesini arayan Gül, Rıdvan Kaya, Fikret Erden, İhsan Oral, Orhan Doruk ve Serhat Erdemci olmak üzere toplam 6 tutuklu olarak süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladıklarını duyurdu.

İdarenin psikolojik baskısına maruz kalarak en temel haklarının ellerinden aldığını ifade eden Gül, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 45/1 Nolu Genelgesi’nin uygulanmayarak, psikolojik baskı gördüklerini aktardı. 

'SORUMLUSU CEZAEVİ YÖNETİMİ' 

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, cezaevi müdürünün tüm siyasi tutuklu ve hükümlülere fiziki ve psikolojik işkence yaptığını belirten Gül, “Bunu kamuoyuna bildirmenizi istiyorum. Bedenlerimizi ölüme yatırıp, açlık grevini sonuna kadar sürdüreceğiz. Buradan şehit çıkarsa sorumlusu idaredir, sorumlusu cezaevi birinci müdürüdür. Bedel ödemeye hazırız " dedi. 

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