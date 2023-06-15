Öğretim görevlisi çocuk istismarı görüntüsü bulundurmaktan gözaltına alındı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi, '’18 yaşından küçük çocuklara ait müstehcen görüntülerin indirilmesi, paylaşılması ve depolanmasıyla’ ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi, ’çocuk istismarı görüntüsü’ suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun’un Atakum ve İlkadım ilçelerinde ’18 yaşından küçük çocuklara ait müstehcen görüntülerin indirilmesi, paylaşılması ve depolanmasıyla’ ilgili eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi 62 yaşındaki A.S.’nin de bulunduğu T.G., H.G. ve B.A. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla birlikte ’çocuk istismarı görüntüsü’ görüntüleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. 4 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren öğretim görevlisi A.S.’ye elektrik kelepçe takılarak ev hapsi verilirken, B.A., H.G. ve T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 
 
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