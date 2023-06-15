Taliban'dan kaçan Afganlar İran-Türkiye sınırında kaçırılarak işkence görüyor

Taliban'dan kaçan Afganlar, Avrupa'ya gitmek üzere İran-Türkiye sınırını geçmeye çalışırken çeteler tarafından kaçırılıyor ve işkence görüyor. Çeteler rehin tutulan göçmenlerin videolarını ailelerine göndererek serbest bırakılmaları için fidye talep ediyor.

Göçmenlerin yayınladığı videolar durumun vehametini gözler önüne sererken, bir videoda tozlu, bir adam dudağında kanla, "Bu videoyu kim izliyorsa, dün kaçırıldım, her birimiz için 4 bin dolar istiyorlar. Bizi gece gündüz durmadan dövdüler" dediği duyuluyor.

Başka bir videoda ise arkadan kırbaçlanırken karda sürünen tamamen çıplak bir grup adam gösteriliyor.

BBC’den Soran Qurbani’nin haberine göre bir videoda ise çete üyesi tarafından bıçak zoruyla tacize uğramadan önce bir adam ağlayarak "Benim ailem var, bana bunu yapma, karım ve çocuklarım var, merhamet et, lütfen" diyor.

Bu rahatsız edici videolar, büyüyen bir suç şebekesinin kanıtı. İran'daki çetelerin çoğunlukla Avrupa'ya gitmeye çalışan Afgan göçmenleri kaçırdığını gösteriyor.

Afganistan'dan İran'a, ardından sınırı geçerek Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanan göç rotası onlarca yıldır kullanılıyor. Aslında ben de 12 yıl önce sığınma hakkı kazandığım İngiltere'ye gitmek üzere İran'dan kaçarken aynı yolculuğu yapmıştım.

Ancak rota artık her zamankinden daha tehlikeli.

İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışanlar, gölge yapacak ağaç bulunmayan kuru, dağlık arazide saatlerce yürüyor. Ağaçların yokluğu, bölgede devriye gezen güvenlik güçlerinden kaçmayı zorlaştırıyor.

Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidarı ele geçirmesinin ardından yüz binlerce kişi Afganistan'dan kaçarken çeteler bunu bir fırsat olarak gördü.

Genellikle kaçakçılarla iş birliği içinde, sınırın İran tarafında insanları kaçırıyorlar ve güvenli bir yolculuk için halihazırda büyük meblağlar ödemiş olan gruplardan zorla para alıyorlar.