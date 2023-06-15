Türk Halk Müziği sanatçısı Ekrem Çelebi hayatını kaybetti

Neşet Ertaş’ın ardından bozlak kültürünün bilinen önemli temsilcilerinden Ekrem Çelebi bir süredir tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Ekrem Çelebi’nin acı haberi sevenleri ve müzik camiasını üzüntüye boğdu. Çelebi için birçok siyasetçi de başsağlığı mesajı yayımladı. Başsağlığı mesajlarından bazıları şu şekilde:

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu: “Bozlak kültürünün büyük ustalarından Ekrem Çelebi’yi kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendik. Eserleri ve öğreticiliği ile Orta Anadolu Abdal geleneğinde önemli bir isimdi. Allah rahmet etsin. Ruhu şad olsun.”

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ: “Sanatçı Ekrem Çelebi de rahmeti rahmana kavuşmuş. Bozkırın tezenesi büyük üstat Neşet Ertaş gibi o da türkü ve bozlakları ile Abdal geleneğinin mümtaz bir değeriydi. Gelimli gidimli dünya, sonu ucu ölümlü dünya işte. Yakınlarının, sevenlerinin başı sağ olsun, rahmet olsun.”

AKP Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan: “Birçok türkünün kaynak kişisi… Bozlakların sesi, bozkırın eşsiz ustalarından Ekrem Çelebi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu: “Bozlak ustamız Ekrem Çelebi’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”

CENAZESİ KIRIKKALE’DE DEFNEDİLECEK

Bugün öğle namazına müteakip Kırıkkale’nin Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Isra Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çelebi son yolculuğuna uğurlanacak.

EKREM ÇELEBİ KİMDİR?

Türk Halk Müziği sanatçısı Ekrem Çelebi, 1952 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesindeki Ömeruşağı köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından maddi zorluklar sebebiyle eğitimine devam edemedi. 9 yaşındayken saz çalmaya başlayan sanatçı, babasının desteğiyle kendini geliştirdi. Bir süre sonra düğünlerde ve çeşitli eğlencelerde saz çalmaya başladı. Nuh’un Gemisi ismini verdiği ilk plağını 16 yaşındayken çıkardı. Çelebi, Mühür Gözlüm, Hapishanelere Güneş Doğmuyor, Dane Dane Benleri Var Yüzünde, Bir Ay Doğdu Samsun’dan, Dağlar Alaca, Kışlada Hasret ve Bir Mektup Aldım gibi birçok plağa imza attı. Çelebi plakların yanı sıra 35’e yakın albüm çıkardı. Çelebi’nin eserleri birçok halk müziği sanatçısı tarafından da seslendirildi.