Diyarbakır'da arazi kavgası: Tarlalar ateşe verildi, 9 ölü, çok sayıda yaralı!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi kavgasında 9 kişi öldü, iki kişide yaralandı.

Son Güncelleme:
><

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Serçeler köyünde husumetle aileler arasında tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın tırmanması üzerine bugün ekili tarlanın ateşe verilmesiyle aileler arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, iki  kişide yaralandı.

KOLLUK KUVVETLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar ve ölenler olay yerinden alınarak kentteki hastanelere sevk edildi.

VALİ, İLÇEYE HAREKET ETTİ

Köyde havada destekli geniş güvenlik önlemleri alındı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su’nun ilçeye gideceği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili basın açıklaması yapan Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır'da yaşanan arazi kavgasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise hastaneye sevk edildiği söyledi.

15 Haziran saat 13.00’te Valilik tarafından yapılan basın açıklamasında, "Bismil ilçemizin Serçeler Mahallesinde iki aile arasında, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah silahlı kavga meydana gelmiştir. Olayda; O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A. adlı vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyen Valilik, "Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır" diye belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Diyarbakır
Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisi final yapınca başka projeye geçti! Dev isimler kadroda Yalı Çapkını dizisi final yapınca başka projeye geçti! Dev isimler kadroda
CZN Burak'ın annesine hapis cezası CZN Burak'ın annesine hapis cezası
Fatih Altaylı: B.k çukuru içinde yaşamayı kabul ediyorsunuz! Fatih Altaylı: B.k çukuru içinde yaşamayı kabul ediyorsunuz!
Deprem konutu ihaleleri bir bir iktidara yakın isimlere gidiyor... 'Saray, seçim bitti şimdi rant zamanı diye düşünüyor' 'Saray, seçim bitti şimdi rant zamanı diye düşünüyor'
Sağanak yağış evin duvarını yerle bir etti Sağanak yağış evin duvarını yerle bir etti
Şiddetli rüzgar tenteye tutunan insanları uçurdu! Şiddetli rüzgar tenteye tutunan insanları uçurdu!
ÇOK OKUNANLAR
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti: Artış için iki formül masada Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti
İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam
Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi! Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi!
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi! Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi!
Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı