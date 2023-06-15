Diyarbakır'da arazi kavgası: Tarlalar ateşe verildi, 9 ölü, çok sayıda yaralı!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Serçeler köyünde husumetle aileler arasında tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın tırmanması üzerine bugün ekili tarlanın ateşe verilmesiyle aileler arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, iki kişide yaralandı.

KOLLUK KUVVETLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar ve ölenler olay yerinden alınarak kentteki hastanelere sevk edildi.

VALİ, İLÇEYE HAREKET ETTİ

Köyde havada destekli geniş güvenlik önlemleri alındı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su’nun ilçeye gideceği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili basın açıklaması yapan Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır'da yaşanan arazi kavgasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise hastaneye sevk edildiği söyledi.

15 Haziran saat 13.00’te Valilik tarafından yapılan basın açıklamasında, "Bismil ilçemizin Serçeler Mahallesinde iki aile arasında, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah silahlı kavga meydana gelmiştir. Olayda; O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A. adlı vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyen Valilik, "Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır" diye belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem