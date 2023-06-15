Sağanak yağış evin duvarını yerle bir etti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle iki katlı evin duvarı yerle bir oldu.

Son Güncelleme:
>

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle iki katlı evin duvarı çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda evde yaşayan 4 kişilik aile kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar Mahallesi İlhan Sartıaltun Caddesi'nde meydana geldi. İlçede son 1 aydır belirli aralıklarla devam eden yağışa dayanamayan Arif Nadaslı'ya ait iki katlı evin duvarları büyük bir gürültü ile çöktü. Gürültüyü duyan 4 kişilik aile kendilerini dışarı atarak kurtulurken ev kullanılmaz hale geldi. Sesleri duyan komşuların haber verdiği belediye ekipleri eve gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Büyük bir tehlike atlattıklarını söyleyen Arif Nadaslı, “Ben o sırada dışardaydım. Sazlık kısmından gelen yağmur suları nedeniyle evin duvarı büyük bir gürültü ile çökmüş. O sırada eşim ve çocuklarım evdeydi. Kendilerini dışarıya zor atmışlar” dedi.

Evi yaptıracak durumu olmadığını söyleyen Nadaslı, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
15 saniye! Resimdeki timsahı bulmak için ‘üstün zekalı’ olmak gerekiyor! Kendini test et! 15 saniye! Resimdeki timsahı bulmak için ‘üstün zekalı’ olmak gerekiyor! Kendini test et!
Yalı Çapkını dizisi final yapınca başka projeye geçti! Dev isimler kadroda Yalı Çapkını dizisi final yapınca başka projeye geçti! Dev isimler kadroda
Fatih Altaylı: B.k çukuru içinde yaşamayı kabul ediyorsunuz! Fatih Altaylı: B.k çukuru içinde yaşamayı kabul ediyorsunuz!
CZN Burak'ın annesine hapis cezası CZN Burak'ın annesine hapis cezası
ÇOK OKUNANLAR
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti: Artış için iki formül masada Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti
İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam
Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi! Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi!
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi! Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi!
Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı