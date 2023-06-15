Fatih Altaylı: B.k çukuru içinde yaşamayı kabul ediyorsunuz!

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalından 'Sorun Kemal Kılıçdaroğlu mu?' başlıklı bir video yayımladı.

"AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin oyunu artırması için çok caba gösterdiğini" dile getiren Altaylı, "Bütün bu yanlı yönetimin yanında dolar 3 TL'den 23 TL'ye çıkmış, enflasyon yüzde 100'lerin üstünde, hayat pahalılığı almış başını gitmiş... Bütün bunların CHP'ye yaraması lazım. Bunları yapan Tayyip Erdoğan... CHP'nin oylarını artırmayı o bile başaramamış" dedi.

"BOK ÇUKURU İÇİNDE YAŞAMAYI KABUL EDİYORSUNUZ"

"AKP üslubu bütün her yere egemen olmaya başladı" diyen Altaylı, "AKP ülke yönetimini ve siyasi başarısızlığını sürekli olarak birilerine mal ediyor. Biz de diyoruz ki bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz, bu yanlışları siz yaptınız. Böyle bir siyaset yok. Eğer böyle bir siyaseti kabul ediyorsanız bok çukuru içinde yaşamayı da kabul ediyorsunuz demektir" ifadelerini kullandı.

"NERDE BU PARALAR"

Öte yandan seçim döneminde CHP'nin kampanyasına değinen Altaylı, "CHP'nin kazandığı belediyelerde bile Kemal Kılıçdaroğlu posteri görmüyorsun, Tayyip Erdoğan posteri görüyorsun. O zaman nerde bu paralar" diye sordu.

Kaynak: Gerçek Gündem