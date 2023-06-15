Poşet satışları patladı!

Kurban Bayramı’nda vatandaşların en çok kullandıkları ürünler arasında olan poşetlerin satışında hareketlilik başladı.

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Poşet satışları patladı!

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşların telaşı da başladı. Ambalaj sektöründeki firmalar bayram hazırlıkları çerçevesinde gerekli poşet, branda ve muşamba hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşlar ise büyükbaş veya küçükbaş hayvan kesimleri sırasında kurban kesim alanına serilmek üzere brandalar ile daha sonrasında parçalanan etleri taşımaya yönelik çeşitli boylardaki poşetlere ilgi gösteriyor. Küçük, orta ve büyük boy poşetlerin tanesi 3, 4 ve 5 liradan satılırken, vatandaşlar ihtiyaçları olan poşetleri satın alarak kurban bayramı hazırlıklarına devam ediyor.

"TANEYLE SATIYORUZ"

Eskişehir’de 15 yıldır ambalaj sektöründeki firmada çalışan Fatih Ayan, Kurban Bayramı’na yaklaşık 20 gün kala et kesiminin ardından etlerin taşınması için poşet, branda ve muşamba satışlarının başladığını aktardı.

Geçmiş senelerdeki Kurban Bayramına nazaran vatandaşların poşetlere talebinin yüksek olduğunu ve satışların iyi ilerlediğini belirten Ayan, "Satışlarımız gayet yoğun bir şekilde ilerliyor. Ürünlerimiz elimizde hazır, satışları yapılıyor. Ağırlıklı olarak et taşımak için büyük ve orta boy poşetler ile buzdolabı poşetleri satılıyor. Düz naylon branda çeşitlerimiz mevcut. Kurban kesemeyen vatandaşlara yardım olarak içine et koyulup dağıtılmak kullanılmak üzere de poşetlerimiz var. Et poşetlerini vatandaşlara taneyle satıyoruz. Taşıma hedefli olanlar küçük, orta ve büyük boy şeklinde. Tanesi 3, 4 ve 5 liradan satılıyor. Genellikle orta boy tercih ediliyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri taşımak için orta boy daha uygun oluyor. Bir de kurban kesemeyen vatandaşlar dağıtmak üzere kullanılan poşetler de var. Onlar da kilosu 35-40 liradan satılıyor. Buzdolabı poşetleri ise 100 tanesi 15 liradan alıcı buluyor. Satış beklentimizi aştık. Artık satışlarımız ileri seviyede. Her gün amcalarımız, teyzelerimiz gelip ihtiyaçları olan poşetlerden satın alıyorlar. Kurban Bayramına birkaç gün kala daha çok yoğunluk bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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