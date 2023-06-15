12 yaşındaki çocuk, gönderildiği kaçak medresenin yanındaki ahırda asılı halde ölü bulundu!

Şanlıurfa’da, kaçak bir medreseye gönderildiği belirtilen 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak, medresenin yanınki ahırda asılı halde ölü bulundu.

12 yaşındaki çocuk, gönderildiği kaçak medresenin yanındaki ahırda asılı halde ölü bulundu!

Şanlıurfa’da 4 gün önce kaybolan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın, gönderildiği kaçak medresenin yanındaki ahırda asılı halde bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın dün geçtiği habere göre, 4 gün önce Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi kırsalındaki Karaali Mahallesi'ndeki evlerinden çıktığı belirtilen Abdulbaki Dakak’tan bir daha haber alınamadı. Ailenin arama çabaları sonuç vermedi.

Ancak, yerel medyadaki haberlere göre 12 yaşındaki çocuk, evinden değil, ‘eğitim’ gördüğü kaçak medreseden çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Şanlıurfa merkezli Bizim Haber Ajansı’nın haberine göre, arama çalışmalarının ardından 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak, Eyyübiye ilçesi İncirli mahallesindeki ‘medrese’ yakınındaki bir ahırda asılı halde bulundu.

Dakak’ın bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Dakak’ın cenazesi Ceylanpınar’dan gelen ailesine teslim edildi.

Akşam saatlerinde ilçeye götürülen Dakak’ın cenazesi buradaki mezarlıkta toprağa verildi.

Küçük çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

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