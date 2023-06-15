Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 7 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan kavgada silahların kullanılmasıyla kan döküldü. 7 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 7 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

 
 

Kaynak: AA

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