Melike Şahin'in ödül töreni konuşması rahatsız etti, AKP'li belediye konseri iptal etti!

Elle Style Awards Ödülleri‘nde “Yılın Stil Sahibi Müzisyeni” ödülünü alan Melike Şahin ödülünü kadınlara ve LGBTİ+'lara ithaf etti. Şahin'in konuşması sonrası AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, 22 Haziran'daki konserini iptal etti.

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Melike Şahin'in ödül töreni konuşması rahatsız etti, AKP'li belediye konseri iptal etti!

Melike Şahin, önceki gün düzenlenen Elle Style Awards Ödülleri‘nde “Yılın Stil Sahibi Müzisyeni” ödülünün sahibi oldu. Şahin ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum” ifadelerini kullanmıştı. 

HEDEF GÖSTERİLDİ, KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Konuşması gündem olduktan sonra AKP'li sosyal medya hesapaları gericiler ve yandaşlar tarafından hedef gösterilen Şahin'in 22 Temmuz’da, 61. Uluslararası Bursa Festivali’nde kapsamında vereceği konser, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın iptal edildi. Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

MABEL MATİZ DE HEDEF GÖSTERİLDİ

Aynı ödül töreninde ünlü şarkıcı Mabel Matiz de ödülünü LGBTİ+’lara ithaf etmişti. Sosyal medyadaki iktidara yakın hesaplar, iki müzisyenin diğer konserlerini de iptal ettirmek için hedef göstermeye devam ediyor.

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