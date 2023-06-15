AKP'nin kalesinde taksi ücretlerine büyük zam

Bursa’da 25 lira olan taksi ücretlerine yüzde 50 zam geldi. Yeni zamlı fiyatla taksilerde indibindi 37 lira, kilometre ücreti 9 liradan 12 liraya, açılış fiyatı ise 10 liradan 13 liraya çıktı.

AKP'nin kalesinde taksi ücretlerine büyük zam

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi tarifelerine zam yapıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada taksilerdeki yeni ücret tarifesi de paylaşıldı. Bursa’da 10 lira olan taksi açılış fiyatı 13 liraya yükseldi.

Kilometre başı 9 lira olan taksimetre fiyatı ise 3 lira zamlanarak 12 lira olurken, indibindi ücreti ise 25 liradan yüzde 50 zamla 37 liraya yükseldi.

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