Depremzede öğrenciler anlatıyor: “Üniversite sınavına dair hiçbir hedefim ve umudum yok”

GERÇEK GÜNDEM - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran’da yapılacak. Bu hafta sonu yapılacak olan üniversiteye giriş sınavına 3 milyon 527 bin 466 aday başvurdu.

6 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden etkilenen 11 ilde ise toplam 4 milyon 300 bin öğrenci var. Başvuru sürecinde, depremzede öğrencilerden sınav ücreti alınmamıştı. Ayrıca deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimlerine devam edemeyecek olması nedeniyle üniversite sınavında 12. sınıf ikinci dönem konularının yer almayacağı duyurulmuştu.

Ancak öğretmenler ve öğrenciler bunların yeterli olmadığını ifade ediyor. Öğrenciler depremzedeler için sınavın ertelenmesi veya öğrencilere ek puan getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Gerçek Gündem’e konuşan öğrenciler, “Burada çalışma koşullarımız çok kötü, ders çalışmak neredeyse imkânsız. Bu yıl tercih yapmayacağım, kendimi denemek için sınava gireceğim” diyor.

“HEM SINAV STRESİ HEM DEPREM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENCİLERİ ÇOK ZORLADI”

Biyoloji öğretmeni Bilgen Alkan Habip, Hatay’ın Defne ilçesinde ikamet ediyor. Deprem sırasında da Hatay’da olan Habip, sınava girecek 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için eğitim çadırı kurduğunu söyledi.

Sekizinci sınıf öğrencilerinden yaklaşık 10 öğrenciye ulaştığını belirten Habip, hayırseverlerden toplanan paralarla da ücretsiz servis ayarlayıp üç köyün öğrencilerine ulaştığını anlattı:

“Ezgi Hoca’yla birlikte matematik, biyoloji, Türkçe, felsefe ve İngilizce branşlarından gönüllü öğretmenler bulduk.”

Bu süreç boyunca lise son sınıf öğrencilerine çok fazla ulaşamadıklarını söyleyen biyoloji öğretmeni Habip, bunun nedeninin ise branş sayısının az olmasından kaynaklandığını ifade etti:

“Lise 4 öğrencilerinin bazıları şehir dışındaydı, kalanlar da kendileri çalışmayı tercih etti çünkü branş sayısı azdı. Matematik öğretmenimiz bizimle kısa süreliğine çalışabildi çünkü okullar açılınca görev yerine gitmek zorunda kaldı.”

Habip, hem üniversite sınavı stresinin hem de deprem psikolojisinin depremzede öğrencileri çok zorladığını söyledi. Biyoloji öğretmeni, sınava girecek diğer öğrencilerle depremzede öğrencilerin arasında çok büyük bir eşitsizlik olduğuna dikkat çekti:

“Dershane öğretmeni olduğum için öğrencilerin psikolojilerini çok iyi bilirim. Depremzede öğrencilerin diğer öğrencilerle aynı koşullar altında sınava girmeleri çok büyük bir adaletsizlik.”

Üniversite sınavından sadece ikinci dönem konularının kaldırılmasının yeterli olmadığını belirten Habip, depremzede öğrenciler için farklı çözümler bulunması gerektiğini söyledi:

“Depremzede öğrenciler için farklı bir sınav yapılabilirdi ya da sınav ertelenmeliydi.”

Biyoloji öğretmeni Habip, depremzede öğrencilerle diğer öğrenciler arasında eşitsizliğin altını bir kez daha çizerek, “Öğrenciler sınav, deprem ve evde kalma psikolojisiyle çok kötü durumdalar. Ne dershane ne okul var, hatta çoğu yerde internet yok. İnternet olmadığı için online sistemden ders çalışacak durumları da yok. Ayrıca Antakya merkezde benim görüştüğüm lise son sınıf öğrenciler var ama orada eğitim çadırı bile yok” diye konuştu.

“BU SENE KENDİMİ DENEMEK İÇİN SINAVA GİRECEĞİM”

Bu yıl üniversite sınavına girecek olan Hataylı depremzede Zeynep Paşa, Defne’de oturuyor. Lise son öğrencisi olan Paşa, lisede biyomedikal okuduğu için üniversite tercihinde de biyomedikal üzerinden ilerleyeceğini ya da odyometri bölümünü tercih edeceğini söyledi. Paşa, bu hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavına Hatay’ın Altınözü ilçesinde girecek.

6 Şubat’ta deprem sırasında da Hatay’da olduğunu ifade eden Paşa, bu sene kendini denemek için üniversite sınava gireceğini ve eğer olmazsa seneye tekrar deneyeceğini dile getirdi:

“Bu sene sınava gireceğim. Olursa tercih yapacağım, olmazsa da seneye düzenli bir şekilde çalışıp bir daha deneyeceğim.”

“DERS ÇALIŞMAK İMKANSIZ”

Depremden sonra çalışmalarından hiçbir verim alamadığını belirten Hataylı depremzede, ders çalışabilmek için ablasının yanına Isparta’ya bile gittiğini ancak tekrar Hatay’a dönmek zorunda kaldığını söyledi:

“Hatay’da çalıştığım ortam çok kalabalık, ders çalışmak neredeyse imkânsız. Ablam Isparta’da okuduğu için onun yanına gittim. Orada bir ay kaldım ders çalışabilmek için ama tekrar Hatay’a döndüm. Burada da ders çalışamıyorum.”

Çalışma koşullarının çok kötü olduğunu bir kez daha vurgulayan Paşa, üniversite öğrencilerinin çalışması için Samandağ ilçesindeki Tomruksuyu Mahallesi’nde bir etüt merkezinin olduğunu ancak ulaşım sıkıntısından dolayı çoğu öğrencinin buraya gelemediğini dile getirdi:

“Bir etüt merkezi var ama ben buraya ulaşım sıkıntısı yaşadığım için gidemiyorum. Benim olduğum yerde de birkaç gönüllü hocayla birlikte çadır kurmuştuk ama buraya da çok öğrenci gelemedi. Ulaşım sıkıntılarından dolayı öğrenciler gelemiyor ve gelseler bile çok fazla verim alamıyorlar.”

“SINAV ERTELENMELİYDİ YA DA BİZE EK PUAN GETİRİLMELİYDİ”

Üniversite sınavındaki ikinci dönem konularının kaldırılmasını yeterli bulmadığını söyleyen Paşa, depremzede öğrencilere ek puan getirilmesi gerektiğini ifade etti:

“Bana göre ya sınav ertelenmeliydi ya da depremzede öğrencilere ek puan getirilmeliydi. Ek kontenjan geldi ama o da sadece belli okullara getirtildi.”

“SINAVA DAİR HİÇBİR HEDEFİM YOK”

18 yaşındaki Elvan da 17-18 Haziran’da YKS’ye girecek. Hatay’ın Defne ilçesinde bir köyde kalan Elvan, depremde evini kaybettiğini söyledi. Ayrıca ailesinin iş yerini de kaybettiğini belirten Elvan, şu anda köyde bir evde 5 aileyle birlikte yaşıyor. Elvan, burada çalışma ortamının olmadığını ve bu yüzden üniversite sınavına çalışamadığını söyledi:

“Ev çok kalabalık, çok ses oluyor. Çalışmakta zorlanıyorum zaten bu yıl sınava dair hiçbir hedefim de umudum da yok.”

Antalya’da okumak istediğini söyleyen Elvan, bu sürecin kendisini her açıdan çok yorduğunu ve zorladığını söyledi. Lise son sınıf öğrencisi bir kez daha bu yıl için ümitli olmadığını belirtti:

“Sınava Hatay’da gireceğim. Elimden gelen yapacağım, ne kadar geldiyse. Elimde olan bir şey değildi sonuçta. Çalışmakta çok zorlandım ve çok şey kaybettim ben.”

Elvan,” Sınav için yaptıkları tek şey ikinci dönem konularını kaldırmak oldu. Ancak bu bizim için kesinlikle yeterli değildi” diye konuştu.

“BU YIL ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPMAYACAĞIM”

Eşit ağırlık öğrencisi Simge Meryem, bu yıl üniversite tercihi yapmayacağını söyledi. Hatay’ın Aknehir Mahallesi’nde yaşayan Meryem, depremden sonra çalışamadığını ve üniversiteyi kazanamayacak olmanın verdiği rahatlık içerisinde olduğunu ifade etti:

“Hem on ikinci sınıfın vermiş olduğu stres hem de deprem stresi var. Herhangi bir bölüm veya üniversite düşünmememe rağmen yine de stresliyim çünkü bize en başından beri üniversite sınavı stresi aşılandı.”

Meryem, kendisi ve diğer depremzede öğrenciler için farklı çözüm yolları bulunması gerektiğini söyledi. Lise son sınıf öğrencisi, bu yıl depremzede öğrencilerin çoğunun bu yıl için herhangi bir hedefi olmadığını ifade etti.

“Depremzede öğrencilere yurt çıkma ihtimalini yüksek tutmaları lazımdı. Bize yurt açıklaması yapmaları gerekirdi. Sınavın ertelenmesi de çok iyi olurdu. Çünkü Hatay ve diğer 10 ildeki öğrenciler çok sıkı çalışsalar bile bu yıl hiçbirinin hedefi yok. Enkazın altından çıkan bir öğrencinin sınava çalışmasını bekleyemezsiniz.”

Kaynak: Gerçek Gündem