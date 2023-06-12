Gelişim Üniversitesi öğrencilerinden fahiş zamma ve tehdide protesto

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, okul yönetiminin getirdiği fahiş zamlara ilişkin eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

İlk olarak taleplerini iletmek için Rektör yardımcısı ile görüşen öğrenciler ardından kampüs önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler sık sık "müşteri değil öğrenciyiz", "zamlara boyun eğmiyoruz" sloganları attı.Yapılan basın açıklamasında basın metnini, eyleme katılan tüm öğrenciler adına Buse Altaş okudu.

ÖĞRENCİLERDEN GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ'NE YÜZDE 10'LUK ZAM SÖZÜ HATIRLATMASI

Evrensel'de yer alan habere göre; kayıt ücretlerine yüzde 100’e yakın bir zam yapıldığını söyleyen Altaş, "Bu zamları birçok öğrenci karşılayamıyor, mağdur edilmiş durumdayız. Bu yapılan zammın geri çekilmesini, yüzde 10, yüzde 30'luk bir zam yapılmasını talep ediyoruz. Makul olanı da budur" diyerek üniversite yönetimine kayıt döneminde yüzde 10'luk zam yapma sözü verdiğini hatırlattı. Erken kayıt döneminin diğer özel okullara nazaran Gelişim Üniversitesi'nde daha önce başladığını söyleyen Altaş, "Erken kayıt döneminin uzatılmasını daha uzun bir zaman dilimine yayılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda peşinatın okul yönetimi tarafından 5 bin belirlenip sonrasında 10 bin TL’ye çıkması öğrencilerin düşünmesini engelliyor ve öğrenciler üzerinde bir mobbing oluşturduğu gibi zor durumda bırakıyor. 5 bin TL’ye tekrar geri düşürülmesini talep ediyor bu konuda ki mağduriyetimizin de giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

“YAPILAN ZAMMIN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Depremzede öğrenciler için online eğitim imkanının uygulanması gerektiğine vurgu yapan Altaş, "Depremzede arkadaşlarımızın da mağduriyetlerini ve durumlarını düşünerek hem bu yapılan zammın geri çekilmesi hem uzakta olan depremzede arkadaşlarımız için erken kayıt döneminin uzatılmasını hem de erken kayıt döneminde yapılan zammın depremzede arkadaşlarımızın oldukları durum göz önünde bulundurularak geri çekilmesini talep ediyor ve istiyoruz. Böyle bir durumdayken depremzede arkadaşlarımızın durumlarının gözardı edilişini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Okul yemekhane ve kantinlerine yapılan zamlara da değinen Altaş, "Okul yemekhane ve kantinlerine yapılacak zam okul içerisindeki öğrencilerin maddi/ manevi durumlarını gözeterek uygun meblalarda yapılmalı" dedi.

“KULÜP KAPATMA TEHDİDİ MOBBİNGTİR”

Üniversiteside kulüp başkanı olan öğrenciler yasal olan eylem yapma haklarını kullandıkları için kulüplerin kapanmasına dair söylemler olduğuna ve bu söylemleri kabul etmediklerine vurgu yapan Altaş, "Bunun içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Aynı zamanda yapılan bu söylemler tehditvaridir ve öğrenciler üzerlerinde oluşturulan bir mobbingtir. Okulun ve okul yönetiminin bu konuda geri adım atmasını, bu şekilde tehditvari söylemlerde bulunup öğrenci üzerinde yapılan bu mobbingi sona erdirmesini istiyoruz. Yasal hakkımız olan eylem hakkımızı kullandığımız için okul kulüplerini kapatma tehditiyle öğrencileri baş başa bırakmaya hakkınız yok. Bu duruma son vermenizi istiyoruz" diyerek taleplerini sıraladı.

“MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Bu talepleri Rektör yardımcısına ilettiklerini aktaran Altaş, "Rektör yardımcısı taleplerimizi Rektör ile görüşeceğini ve ardından bize dönüş yapacaklarını söyledi. Ancak bu sözlerin ardından bize 'Çok da bir şey ummayın' dedi. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

(Fotoğraf: Özlem Songül Abayoğlu)