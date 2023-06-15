Deprem konutu ihaleleri bir bir iktidara yakın isimlere gidiyor... 'Saray, seçim bitti şimdi rant zamanı diye düşünüyor'

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Deprem sonrasında 21-B kapsamında verilen konut ihalelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Sümer, “Saray İktidarı, seçim bitti. Şimdi rant zamanı diye düşünüyor” ifadelerini kullandı.

İKTİDAR DEPREMİ İNŞAAT RANTINA ÇEVİRDİ

Orhan Sümer, “Saray iktidarı için seçim bitti şimdi rant zamanı. Depremden sonra binlerce konut ihalesi ışık hızıyla yandaş şirketlere verilmeye başlandı. Depremden hemen sonra Gaziantep’te 464 konut inşaatı işini 899 milyon liraya Aydur inşaat almıştı. Bakın yine aynı şirket, aynı yöntemle 21 – b kapsamında yani pazarlık usulüyle Adana Sarıçam İlçemiz, Göztepe Mahallesinde, 1104 adet konut inşaatı ihalesini 1 milyar 943 milyon liraya alıyor. İhale sonucu 2 gün önce yayınlandı. Bu şirket 2011’den bu yana 42 kamu ihalesi almış. Bu ihalelerden yaklaşık 5 milyar 137 milyon lira kazanmış. Bir yanda depremzedeler yıkılan hayatları için yeniden yaşam mücadelesi verirken diğer yanda rant iktidarının yandaşını zengin etmek için adrese dayalı ihaleler düzenlemesi asla kabul edilemez. “ diye konuştu.

ADRESE DAYALI YANDAŞA İHALE SİSTEMİ DEVAM EDİYOR

Orhan Sümer, “Saray İktidarı inatla liyakâtten uzak tavırlar sergilemeye devam ediyor. Liyakat hayatın her alanında olması gereken en önemli unsur. Aksi takdirde toplumda çöküş dönemi başlıyor. Bir bakıyoruz her ihale aynı kişiye, aynı gruba verilmeye başlamış. Bir araştırıyoruz 10 sene önce sektörde olmayan kurumlar bir anda inanılmaz hacimli işler yaparak büyümeye başlamış. Diğer tarafta ise aynı işi daha iyi yapabilecek şirketlerin adı geçen ihalelerden haberi dahi olmuyor. İktidar yandaşını ihale dağıtarak zengin etmeye devam ediyor” dedi

İKTİDAR 21 YILDA KENDİ İHALE ZENGİNLERİNİ YARATTI

Orhan Sümer, “Kamu ihalelerinde çok hassas davranılması gerekiyor. Bu konuda İktidarı uyarmak ve yaptığı işleri takip etmek bizim görevimiz. Adana Millet Bahçesi ihalesinde ne yazık ki bu durumu görmüştük. İhaleyi asla altından kalmayacak bir firmaya verdiler. Aynı firmaya Giresun Millet Bahçesi’nin yapım ihalesinin de verildiği hatta firmanın daha önce Gaziantep’te Devleti milyonlarca lira zarara uğrattığını ortaya çıkartmıştık. Sonunda işi yapamamış ve kaçmıştı. Aynı durumların tekrar yaşanmamasını istiyoruz. Adana’ya yapılacak her yatırımın arkasında ve destekçisiyiz. Ancak göz göre göre birilerini zengin etmek için verilen ihalelerin mutlaka takipçisi olacağız” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem