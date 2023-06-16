Çocuğun intiharı sonrası ‘fahri imam’ gözaltına alındı: ‘Kurs kapatıldı ama burada yüzlerce kaçak kurs, medrese, dergah var’
12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın gönderildiği kaçak kuran kursta sorumlu olan ‘fahri imam’ A. P. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Yerel gazeteci “O yurt kapatıldı belki ama bunun gibi yüzlercesi var. Dernekler mi, medreseler mi, kuran kursları mı dersiniz. Hala var” diye konuştu.
Filiz Gazi
Şanlıurfa’da dört gün önce kaybolan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın gönderildiği kaçak kuran kursun beş metre kadar yakınında bulunan ahırda asılı halde bulunduğu öğrenilmişti.
MEDRESE KAPATILDI FAHRİ İMAM GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu medresenin kapatıldığı, öğrencilerin kurstan çıkartıldığı öğrenildi. Adli ve idari soruşturma neticesinde kursta öğrencilerden sorumlu olan ‘fahri imam’ A. P. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Şanlıurfa Barosu’na bağlı Çocuk İzleme Hakları Birimi aile ile temas halinde olduğunu kaydetti.
Konuştuğumuz yerel gazeteci “O yurt kapatıldı belki ama burada bunun gibi yüzlercesi var. Dernekler mi, medreseler mi, kuran kursları mı, dergahlar mı dersiniz. Hala var, maalesef” diye konuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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