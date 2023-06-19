Erzurum'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 14.43'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.52 kilometre olarak duyuruldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ DERİNLİĞİNİ 5 KİLOMETRE OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyururken, derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.

HASAR MEYDANA GELMEDİ

Alınan ilk bilgilere göre, meydana gelen depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.

"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, meydana gelen depremlerde ilçe merkezinde ve köylerde herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ifade ederek, "Korkulacak bir durum yok. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

GÜN İÇİNDE İKİ DEPREM DAHA OLDU

Öte yandan bu gün yine Erzurum Aşkale’de saat 14.13’de 2,0 ve 14.20’de 3,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem