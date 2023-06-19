Af tartışmalarında CHP’nin tavrı ne olacak? Kapı açık bırakıldı, kapsamı beklenecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 7 Haziran’daki toplantısında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, acil çözülmesi gereken konulardan birinin, Covid- 19 iznine gönderilen hükümlülerin durumu olduğunu söylemişti.

Tunç “128 bin mahkûm pandemi döneminde çıkarılan yasa ile dışarıda. Açık cezaevlerinin şu an kapasitesi bu sayının altında. Bir formül bulunması gerekiyor. Üzerinde çalışıyoruz. Adalete uygun olması gerekli. Bu insanlar işe girdiler, üç yıldır çalışıyorlar ve topluma karıştılar” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, 29 Ekim’de genel af ilan edileceğini, affın siyasileri de kapsayacağını ve “eline silah almamış” ifadesinin konulacağını öne sürdü.

Doğan, 10Haber'e verdiği demeçte "Bana bunu AK Parti’de üst düzey bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan arkadaşım anlattı. Cumhuriyetin 100 yılına özel toplumsal barışı sağlamak için böyle bir çalışma yapılıyor. Bana aktaran AK Partili arkadaşım bu çalışmayla MHP’nin de ikna edildiğini söyledi. Sanırım bu rapor üzerine çalışma daha da detaylandırılacak. Ayrıca KHK’lılar içinde bir çalışma yapılıyor. KHK’lıları 5 gruba ayırmışlar. Ancak henüz bu konuda daha netleşmiş bir şey yok” dedi.

AKP’Lİ ENSARİOĞLU AF ÇALIŞMASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

10 Haber'den Caner Taşpınar'ın haberine göre konu, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na da yöneltildi.

"Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" yanıtını veren Ensarioğlu, devamında sarf edilen “Af, Müslüm Doğan’ın belirttiği 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek” sorusuna ise Ensarioğlu "Evet olabilir" yanıtını verdi.

GÜNAYDIN: ÜLKEDKİ CEZAEVLERİ SİYASİ SUÇLULARLA DOLU AF İÇERİĞİNİ GÖRDÜKTEN SONRA TAVRIMIZI BELİRLERİZ

Çerçevesinin ne olduğunun tam olarak anlaşılamadığı af tartışmalarında CHP nerde duruyor? CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın bu soruya “Af içeriğini gördükten sonra değerlendirmeyi yaparız ama şunu iyi biliyoruz; ülkedeki cezaevleri siyasi suçlularla dolu. Siyasi suçluların önemli bir bölümü AKP’ye muhalif olduğu içi oradalar. AKP bu insanları dışarı çıkartmayı isteyecek mi? Türkiye’de cezaevleri acaba, gerçekten ıslahevi amacını mı taşıyor? Yoksa toplumdan daha fazla kopartacak bir işlev mi görüyor? Bütün bunların geniş bir çerçevede tartışılması lazım. Bu bağlamda teklifi görür ona göre tavrımızı belirleriz” diye yanıt verdi.

“VİCDANLARI TATMİN EDECEK BİR KAPSAM BELİRLEMESİNİN BÜYÜK BİR BEKLENTİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Günaydın, af teklifinin vicdanları tatmin edecek bir kapsamda olmayacağını ise şöyle ifade etti:

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Türkiye’de yarattığı adaletsizlikler ortada. Bu adaletsizlik ortamında Türkiye’deki hapishaneler dolmuş durumda. Suç ve suçluyla AKP’nin ilişkisinin öteden beri sorunlu olduğunu görüyoruz. Muhaliflerin tamamını suçlu torbasına doldurmakla ünlü olan bir iktidarın getireceği af teklifinde de vicdanları tatmin edecek bir kapsam belirlemesinin fazla büyük bir beklenti olduğunu düşünüyorum.”

KILIÇDAROĞLU AF PAYLAŞIMINDA BULUNMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde 13 Ocak’ta sosyal medya hesabı üzerinden "af" paylaşımında bulunmuş ve şunları söylemişti:

"6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak."

Kaynak: Gerçek Gündem