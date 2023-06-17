Genel af ilan edileceğini söyleyen eski bakan Müslüm Doğan'dan yeni açıklama!

Cumhuriyet'in yıl dönümünde genel af ilan edileceğini söyleyen eski Devlet Bakanı Müslüm Doğan, genel affın siyasi mahkumları da kapsayacağını öne sürdü.

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Genel af ilan edileceğini söyleyen eski bakan Müslüm Doğan'dan yeni açıklama!

Eski Devlet Bakanı Müslüm Doğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 29 Ekim’de genel af ilan edileceğini öne sürmüştü. Doğan, genel affın siyasi mahkumları da kapsadığını söylemişti.

Eski Devlet Bakanı Müslüm Doğan sosyal medya hesabından Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel 29 Ekim’de genel af ilan edileceğini öne sürdü. Konuyla ilgili 10Haber’den Masum Gök’ün sorularını yanıtlayan Müslüm Doğan, “Bana bunu AK Parti’de üst düzey  bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan arkadaşım anlattı. Cumhuriyetin 100 yılına özel toplumsal barışı sağlamak için böyle bir çalışma yapılıyor. Bana aktaran Ak Partili arkadaşım bu çalışmayla MHP’nin de ikna edildiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

SİYASİ SUÇLULARI DA KAPSAYACAK

Genel affın kapsamı ne olacak sorusuna Müslüm Doğan şöyle cevap verdi:
“Çalışma henüz tamamlanmamış ama genel af adli mahkumların yanında siyasi mahkumları da kapsayacak. Burada ‘eline silah almamış’ ifadesi konularak onlarda bu genel affın kapsamı içine alınacak.”

Müslüm Doğan, çalışmanın çok yakın bir zamanda hazırlanmaya başladığını vurgulayarak, “Şu an cezaevlerinden son durum raporu istendi. Sanırım bu rapor üzerine çalışma daha da detaylandırılacak. Ayrıca KHK’lılar içinde bir çalışma yapılıyor. KHK’lıları 5 gruba ayırmışlar. Ancak henüz bu konuda daha netleşmiş bir şey yok” diye konuştu.

MHP’DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Müslüm Doğan’ın “genel af çıkacak” iddiasını sorduğumuz MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman,” Böyle önemli bir konuyla ilgili iki partinin yetkilileri dururken bu zevata mı düşmüş bunu açıklamak. Böyle bir çalışma yok. En azından böyle bir çalışmadan benim bilgim yok” dedi.

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