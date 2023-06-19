AKP'den açıklama: Bir af çalışması var

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın iddiasını kısmen doğruladı: "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir."

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AKP'den açıklama: Bir af çalışması var

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın 29 Ekim'de genel af ilan edileceği ve bunun siyasileri de kapsayacağına dair iddiası tartışmalara yol açtı.

Doğan, 10Haber'e verdiği demeçte "Bana bunu AK Parti’de üst düzey bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan arkadaşım anlattı. Cumhuriyetin 100 yılına özel toplumsal barışı sağlamak için böyle bir çalışma yapılıyor. Bana aktaran AK Partili arkadaşım bu çalışmayla MHP’nin de ikna edildiğini söyledi" demiş ve eklemişti:

"Sanırım bu rapor üzerine çalışma daha da detaylandırılacak. Ayrıca KHK’lılar içinde bir çalışma yapılıyor. KHK’lıları 5 gruba ayırmışlar. Ancak henüz bu konuda daha netleşmiş bir şey yok."

'GENEL AF DEĞİL'

10 Haber'den Caner Taşpınar'ın haberine göre konu, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na da yöneltildi. 

"Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" yanıtını veren Ensarioğlu, devamında sarf edilen "Af, Müslüm Doğan’ın belirttiği 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek" sorusuna 

“Af, Müslüm Doğan’ın belirttiği 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek” sorusuna ise Ensarioğlu "Evet olabilir" yanıtını verdi.

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Galip Ensarioğlu AKP
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