Taylan Yıldız, İYİ Parti'den istifa etti: "Benim başka bir meselem var"

İYİ Parti'nin kurucularından Taylan Yıldız, partiden istifa ettiğini duyurdu. Yıldız, "Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi" ifadelerini kullandı.

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Taylan Yıldız, İYİ Parti'den istifa etti: "Benim başka bir meselem var"

Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım" dedi.

"Sebebi kişisel değil, sistemsel" diyen Yıldız, "Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi" ifadelerini kullandı.

Yıldız, şunları söyledi: "Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!"

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