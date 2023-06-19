Deniz Zeyrek: Sözlerimi fark eden AK troller ve yandaş medya hemen harekete geçti

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, geçtiğimiz cuma gecesi Orta Sayfa programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren gazetecilere saldıran 'profesyonel' sosyal medya trollerinden bahsettiğini, ana muhalefet partisi liderinin bu duruma müdahale etmesi gerektiğini söylediğini ve sözlerini "AK Parti yapıyor diye siz de yapmak zorunda değilsiniz. AK Parti yanlış yapıyor" diye tamamladığını hatırlattı.

Burada kastettiğinin SZC TV'de Kılıçdaroğlu'na soru soran meslektaşlarına yönelik sosyal medya saldırıları olduğunu dile getiren Zeyrek, "Digital Medya' konusunda eğitim almış biri olarak neyin trol, neyin robot hesap olduğunu gayet iyi biliyorum ve meslektaşlarımıza saldıran ve gazeteciler aleyhine organize bir kampanya yürüten bazı hesapların profesyonel trol ve robot hesap olduğunu gördüğüm için bu tespiti yaptım" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Benim sözlerimi fark eden AK troller ve yandaş medya hemen harekete geçti. Belden aşağı küfürleriyle, itibar suikastlarıyla yıllardır konvansiyonel ve sosyal medyayı lağım çukuruna çeviren, rezil operasyonlara imza atan kendileri değilmiş gibi benim sözlerim üzerinden CHP'ye saldırdılar.

Kendileri ciddiye alınıp yanıt verilecek tipler değil. İster Bakan olsun, ister gazeteci kılıklı iktidar militanı, sosyal medyayı bir trol olarak kullandığını fark ettiğim birini anında engelliyor ve görmezden geliyorum.

O nedenle bugüne kadar onları nasıl kale almadıysam bundan sonra da almayacağım. 'Peki bu yazıyı neden yazdınız' diye sorarsanız…

'EREN ERDEM ARADI'

Sebebi şu: CHP'nin yeni Sosyal Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem aradı. Sosyal Medya alanından sorumlu olduğunu hatırlatıp, CHP'nin bu tip hesaplar kullanmadığını ve asla kullanmayacağını, çünkü bu yöntemi tasvip etmediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla sosyal medyayı CHP karşıtı karalama kampanyalarını ve dezenformasyon girişimlerini boşa çıkartmak için kullanacaklarını anlattı.

İktidarın ve yandaş medyanın yalan haberleri, montaj videoları, AK trollerin CHP karşıtı 'etiketlerle' yürüttüğü dezenformasyon kampanyaları bundan sonra CHP tarafından sosyal medyada teşhir edilecekmiş. Kılıçdaroğlu ile terör örgütü lideri Karayılan'ı aynı videoda gösteren AK Parti'nin resmi propaganda çalışmasının nasıl etkili olduğunu düşününce, doğru bir karar aldıklarına kanaat getirdim."

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