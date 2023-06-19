AKP'li Galip Ensarioğlu: Çözüm sürecinde Abdullah Öcalan daha samimiydi

Temeli 2009'da Oslo görüşmelerinde atılan, ancak AKP'nin 2002'den sonra ilk kez parlamentodaki tek başına iktidar çoğunluğunu kaybettiği 7 Haziran ve seçimlerin yenilendiği 1 Kasım 2015 arasında sona eren Kürt sorunu konusundaki 'çözüm süreci', halen tartışılmaya devam ediyor.

Bahse konu dönemde yürütülen koalisyon görüşmeleri sırasında MHP'yle yakınlaşan AKP, akabinde 'milliyetçi / militarist politikalar' benimsemiş ve süreç, iktidar kanadınca günümüzde de kullanılmaya devam edilen "Uzattığımız eli ısırdılar. Bu sefer terörü kaynağında bitirme stratejisini devreye alarak, onların anlayacağı dilden konuştuk" gibi suçlamalarla bitirilmişti.

Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta AKP'den Diyarbakır Milletvekili seçilerek beş yıllık aradan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) dönen Galip Ensarioğlu, konuyla ilgili olarak Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın sorularını yanıtladı.

En büyük hatalarının PKK'yi muhatap almaları olduğundan bahseden Ensarioğlu'na göre, olası yeni bir sürecin bittiği yerden başlaması mümkün değil. Önceki süreçte PKK lideri Abdullah Öcalan'ı samimi bulduğunu söyleyen Ensarioğlu, "Süreci Kandil yönetimi ve Selahattin Demirtaş bitirdi" ifadesini kullandı.

Bursalı'nın yönelttiği sorular ve Ensarioğlu'nun bunlara verdiği yanıtların bir kısmı şöyle:

'DEMİRTAŞ KANDİL’LE DOĞRU ORANTILI İLERLİYORDU, ÖCALAN’LA DEĞİL'

- Selahattin Demirtaş’ın bazı söylemleri PKK ve HDP’yle ayrışıyordu…

Buna katılmıyorum. Demirtaş geçmişte Kandil ile doğru orantılı ilerliyordu. Abdullah Öcalan’la değil.

- Öcalan ile Kandil arasında bir fark var olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Var elbette. Bu fark Çözüm Süreci’nde çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Öcalan daha samimiydi.

- Çözüm Süreci’ni bitiren kimdi, Kandil’deki örgüt yöneticileri miydi?

Kandil’in ve Selahattin Demirtaş’ın sürecin bitmesinde günahı var. Kandil’e isteyerek veya istemeyerek boyun eğdi. Öcalan’ı ve Çözüm Süreci’ni boşa çıkarmada irade ortaya koyamadı.

'ÖCALAN ‘SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ’I DESTEKLEMİYORDU'

- 7 Haziran seçimlerinden önce “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışı sürecin bitmesine mi neden oldu?

"Seni başkan yaptırmayacağız" lafının arkasında sadece Kandil yoktu. Bu laf Batı’nın da lafıydı.

- Abdullah Öcalan bu sözü desteklemiyor muydu?

Desteklemiyordu. Ama sonuçta millet iradesi hakim oldu.

- Samimiyetine inandığınızı söylediğiniz Abdullah Öcalan’ın olası bir süreçte, yeniden muhatap yapılmalı mı?

Demokratikleşecekseniz Kürt sorununu çözecekseniz hiç kimseyi muhatap almak zorunda değilsiniz. Başarabiliyorsanız, dünyadaki demokratik, evrensel normlar çerçevesinde eşit yurttaşlık temelinde Türkiye’de demokrasiyi tesis edebiliyorsanız sizin muhataba ihtiyacınız yok. Ama hani şiddetin muhatabı örgüttür. Örgüt ile -diyalog kurulur mu kurulmaz mı onu devletin ihtiyacı belirler.

- Yeni dönemde reformist bir AK Parti mi göreceğiz?

İnşallah. Yeni anayasa en önemli şeydir. 1921 anayasası, demokratik ve sivil bir anayasaydı. O da zaten kısa sürdü. Türkiye’ye yakışır, kalıcı bir anayasa yapmamız gerekiyor.