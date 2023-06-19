Sinan Ateş suikastının 'keşifçisi' Suat Kurt'un sabıka kaydı ortaya çıktı: Çocuğun telefonunu gasp etmiş

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi sonucu kamuoyunda oluşan soru işaretleri halen giderilmiş değil.

Yaklaşık altı ay önce gerçekleşen suikasta ilişkin soruşturma kapsamında 21 tutuklu bulunurken, henüz bir dava açılmadı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz ise bugün yayımlanan yazısında cinayet öncesinde dört gün boyunca keşif yaptığı bilinen Suat Kurt'un sabıka kaydına dair bilgi verdi:

"Gebze'de 20 Nisan 2011'de Animal Kavşağı'nda yapılan trafik kontrolü sırasında Kurt ve arkadaşı durduruldu. Kurt'un üzerinden altı adet beyaz kağıda sarılı esrar bulundu. İki kişide toplam 9.9 gram uyuşturucu çıktı. Kurt'a uyuşturucu madde kullanmaktan 10 ay hapis verildi. Bu ceza 6 bin TL'ye çevrildi. Bu birinci sabıkası.

İkincisi…

Gebze'de, 12 Nisan 2012'de 17 yaşındaki T.A. okuldan çıkmış eve doğru yürürken önünü Kurt kesti. Kurt, 'Seninle yürüyelim, kitap vereceğim' dedi. Yürüdükleri sırada Kurt, 'Saat kaç?' diye sordu. T.A. telefonunu çıkardı.

Kurt, bıçak gösterip telefonu aldı. T.A., ifadesinde 'Şahıs bıçağı çıkararak, telefonu istedi. Büyük olduğu için korktum ve verdim. O da koşup uzaklaştı' dedi. Kurt, bıçak göstermediğini, paraya ihtiyacı olduğu için 'Şarj edeceğim' bahanesiyle alıp sattığını savundu.

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak 2013'te kararını açıkladı. Kurt'a yağma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Bu ceza kesinleşti. Ne var ki Kurt, bir daha tutuklanmadı."

'AZMETTİREN KİM?'

Saymaz, ardından saldırıyı organize ettiğini söylenen Doğukan Çep ile tetikçi Eray Özyağcı'nın Kurt ile Maltepe Cezaevi'nde tanıştığı görüşünü dile getirdi.

"Çep'in tetikçiyi ve keşifçiyi temin etmesi mümkündür. Bu iş beş yıldır arandığı halde yakalanamayan Çep için çocuk oyuncağı sayılır. Ancak cinayeti planlamak, özel harekatçıları eskort olarak kullanmak, katili aylarca Ankara'da saklamak, depremi fırsat bilip Yunanistan'a kaçırtmak Çep'in boyunu aşar" ifadesini kullanan gazeteci, şöyle devam etti:

"Ateş'in azmettiricisi Çep değil, Çep'e suikast ihalesini verenlerdir. Görünen o ki… Tutuklu 21 kişi arasında azmettiriciler bulunmuyor. Şu halde Ateş suikastı, bir katilin azmettirdiği, bir gaspçının keşfini yaptığı, bir kapkaççının tetiği çektiği basit bir cinayete dönüştürülüp kapatılabilir."