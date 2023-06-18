Kılıçdaroğlu'ndan Babalar Günü'nde Hatay'daki depremzede ailelere ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü’nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hataylı aileleri ziyaret etti.

Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü’nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay Defneli Keremoğlu ve Antakyalı Uçar ailelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü’nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay Defneli Keremoğlu ve Antakyalı Uçar ailelerini Ankara Yenimahalle’deki evlerinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ziyareti sırasında Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, depremzedelerin sorunlarını dinledi ve çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

 
 
 
Son Güncelleme:
Eski TBMM Başkanı Cindoruk'dan Can Atalay çıkışı: 66 yıl önce işleyen hukuk bugün işlemiyor. TBMM Başkanı olsam kendisini Meclis'in giriş kapısında karşılarım "TBMM Başkanı olsam kendisini Meclis'in giriş kapısında karşılarım"
Çamaşır suyu lekesi tek hamlede tarih oluyor! Tek kapak bile yetiyor Çamaşır suyu lekesi tek hamlede tarih oluyor! Tek kapak bile yetiyor
HDP: Asgari ücret en az 16 bin 250 lira olmalı HDP'den asgari ücret açıklaması
CHP'li Özcan: Vefayı da bilmek lazımdır CHP'li Özcan: Vefayı da bilmek lazımdır
En korkak 5 burç! Her şeyden korkar ve karıncayı bile incitemezler... En korkak 5 burç! Her şeyden korkar ve karıncayı bile incitemezler...
Abdüllatif Şener'den eleştirilere 'halay'lı 'kamikaze' yanıtı Abdüllatif Şener'den eleştirilere 'halay'lı 'kamikaze' yanıtı
ÇOK OKUNANLAR
Onlara sakın sırrınızı vermeyin: Dedikoduyu en çok seven 5 burç açıklandı Dedikoduyu en çok seven 5 burç açıklandı
Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta
İzmir'de dehşet: Derin dondurucuda parçalanmış 4 ceset bulundu Derin dondurucuda parçalanmış 4 ceset bulundu
6 yıllık evlilik bitiyor: Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti
Fatih Altaylı: Galatasaraylı futbolcular bütün hafta partilemişler, Fenerbahçe maçında kanlarındaki alkol miktarı yasal sınırın üzerinde 'Fenerbahçe maçında Galatasaraylı futbolcuların kanlarındaki alkol miktarı, yasal sınırın üzerinde'