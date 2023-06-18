Abdüllatif Şener'den eleştirilere 'halay'lı 'kamikaze' yanıtı

Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'ye oy vermediğini açıklamasının ardından gelen eleştirielre sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle yanıt verdi.

Son Güncelleme:

Eski CHP ve AKP Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı canlı yayında CHP'den istifa ettiğini açıklarken cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turunda geçersiz oy kullandığını söyledi.  

Açıklamalarının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Abdüllatif Şener, katıldığı bir düğünde halay çektiği görüntüleri paylaşarak, kendisine gelen tepkilere yönelik açıklama yaptı.

Şener kendisine yönelik eleştirilere tepki göstererek; "CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar" diye yazdı. 

Şener Twitter hesabından katıldığı bir düğünün görüntülerini paylaşarak, kendisine gelen eleştirilere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"İki gündür Mardin Kızıltepe'deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki; kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar."

 
 
Son Güncelleme:
CHP'li Özcan: Vefayı da bilmek lazımdır CHP'li Özcan: Vefayı da bilmek lazımdır
Eski TBMM Başkanı Cindoruk'dan Can Atalay çıkışı: 66 yıl önce işleyen hukuk bugün işlemiyor. TBMM Başkanı olsam kendisini Meclis'in giriş kapısında karşılarım "TBMM Başkanı olsam kendisini Meclis'in giriş kapısında karşılarım"
En korkak 5 burç! Her şeyden korkar ve karıncayı bile incitemezler... En korkak 5 burç! Her şeyden korkar ve karıncayı bile incitemezler...
Çamaşır suyu lekesi tek hamlede tarih oluyor! Tek kapak bile yetiyor Çamaşır suyu lekesi tek hamlede tarih oluyor! Tek kapak bile yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
6 yıllık evlilik bitiyor: Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti
Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta
Kabineden yeni detaylar: Bakanlar hangi dilleri biliyor, kim üniversitede bölümünü birincilikle bitirdi? Bakanlar hangi dilleri biliyor, kim üniversitede bölümünü birincilikle bitirdi?
Onlara sakın sırrınızı vermeyin: Dedikoduyu en çok seven 5 burç açıklandı Dedikoduyu en çok seven 5 burç açıklandı
Fatih Altaylı: Galatasaraylı futbolcular bütün hafta partilemişler, Fenerbahçe maçında kanlarındaki alkol miktarı yasal sınırın üzerinde 'Fenerbahçe maçında Galatasaraylı futbolcuların kanlarındaki alkol miktarı, yasal sınırın üzerinde'