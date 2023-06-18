Abdüllatif Şener'den eleştirilere 'halay'lı 'kamikaze' yanıtı

Eski CHP ve AKP Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı canlı yayında CHP'den istifa ettiğini açıklarken cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turunda geçersiz oy kullandığını söyledi.

Açıklamalarının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Abdüllatif Şener, katıldığı bir düğünde halay çektiği görüntüleri paylaşarak, kendisine gelen tepkilere yönelik açıklama yaptı.

Şener kendisine yönelik eleştirilere tepki göstererek; "CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar" diye yazdı.

Şener Twitter hesabından katıldığı bir düğünün görüntülerini paylaşarak, kendisine gelen eleştirilere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"İki gündür Mardin Kızıltepe'deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki; kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar."