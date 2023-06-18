CHP'li Özcan: Vefayı da bilmek lazımdır

CHP Düzce Milletvekili seçilen Talih Özcan, kentteki yerel bir televizyonda gündemde yer alan konularla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Aynı zamanda Dışişleri Komisyonu üyesi seçilen Özcan, “Ahde vefa diye bir şey vardır. Geleneklere aykırı davranmamak gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu ülkesini seven ve milleti için mücadele eden bir genel başkandır” dedi.

DEMOKRATİK YÖNTEMLERİ UYGULAYAN BİR PARTİYİZ

Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu seçimlerde büyük bir başarı elde etmiştir, hiç de azımsanmayacak bir oy almıştır" ifadesini kullandı. Devletin tüm imkanlarını seferber eden bir iktidara karşı eşit enstrümanlarla seçime gidilmediğini belirten Özcan, kim olsa bu seçimde zorlanacağını belirtti:

"CHP demokratik mekanizmaları işleyen bir partidir, vefayı da bilmek lazımdır. Bir değişim olacaksa da bu yine parti içindeki kadrolarla, demokratik süreçlerle olacaktır. Kemal Bey'in büyük başarıları vardır ve şu an bizim genel başkanımızdır. Ülkesini, milletini seven ve mücadele veren bir genel başkandır. Bir partinin genel başkanının nasıl gideceğinin, nasıl geleceğinin belirlenmesi, yine parti içindeki kadrolarla, demokratik yollarla olur. Parti geleneklerini yok sayamayız. Kamuoyundaki bu tartışmalar partimize zarar vermektedir."