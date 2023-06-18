Milyarlık ihale AKP'li Hayati Yazıcı'nın dünürüne gitti

Depremlerde her iki binadan birinin yıkıldığı Hatay’da 1488 konut yapımı için düzenlenen 2 milyar 929 milyon TL’lik ihale AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın dünürünün yönetiminde olduğu şirket kazandı.

Milyarlık ihale AKP'li Hayati Yazıcı'nın dünürüne gitti

Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Öztürk'ün haberine göre, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin sorunları devam ederken, bölgede yapılması planlanan konutların ihaleleri de bir bir sonuçlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), depremin ardından en büyük hasarı alan şehirlerden Hatay Antakya’da yapılacak konut işini AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın dünürüne verdi.

ERDOĞAN ŞAHİTLİK YAPTI

TOKİ, 12 Mayıs’ta Antakya’daki “6’ıncı Bölge 1’inci Etap 1488 Adet Konut İnşaatıyla Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için ihale düzenledi. AKP tarafından adrese teslim ihaleler için kullanılması nedeniyle eleştirilere neden olan 21b pazarlık usulü söz konusu ihalede de kullanıldı.

Kamu İhale Bülteni’nin dün yayımlanan sayısında yer alan bilgilere göre, dört farklı şirketin katıldığı ihaleyi 2 milyar 929 milyon TL’ye İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım Ticaret Anonim Şirketi aldı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Mehmet Çeker’in oğlu Abdullah Çeker, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın kızı Esra Yazıcı’yla 2007 yılında evlenmişti. Çiftin şahitliğini o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

Kalabalık sevmeyen 5 burç! Yalnızlık onların kaderi... Misafir bile istemezler Kalabalık sevmeyen 5 burç! Yalnızlık onların kaderi... Misafir bile istemezler
İl sayısı neden 100'e çıkarılmak isteniyor? İl sayısı neden 100'e çıkarılmak isteniyor?
40 yıllık birikimiyle sıfır araba aldı, başına gelmeyen kalmadı: 'Ben bittim' 40 yıllık birikimiyle sıfır araba aldı, başına gelmeyen kalmadı: 'Ben bittim'
Gazeteci Sinan Aygül'e saldıran korumalar tutuklandı Gazeteci Sinan Aygül'e saldıran korumalar tutuklandı
Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor
Menzil'e ait kaçak medrese yanında ölü bulunmuştu: 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak'ın ön otopsi raporu ortaya çıktı 12 yaşındaki Abdulbaki'nin ön otopsi raporu ortaya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
6 yıllık evlilik bitiyor: Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti
Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta
Kabineden yeni detaylar: Bakanlar hangi dilleri biliyor, kim üniversitede bölümünü birincilikle bitirdi? Bakanlar hangi dilleri biliyor, kim üniversitede bölümünü birincilikle bitirdi?
Onlara sakın sırrınızı vermeyin: Dedikoduyu en çok seven 5 burç açıklandı Dedikoduyu en çok seven 5 burç açıklandı
Fatih Altaylı: Galatasaraylı futbolcular bütün hafta partilemişler, Fenerbahçe maçında kanlarındaki alkol miktarı yasal sınırın üzerinde 'Fenerbahçe maçında Galatasaraylı futbolcuların kanlarındaki alkol miktarı, yasal sınırın üzerinde'