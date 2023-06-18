Kulisler hareketli: 'Merkez Bankası faizi son dört yılın zirvesine çıkaracak'

Reuters anketine katılan 15 ekonomist, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 22 Haziran'da yüzde 8,5 seviyesinde olan politika faizini son 4 yılın zirvesine çıkaracağını öngördü.

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Kulisler hareketli: 'Merkez Bankası faizi son dört yılın zirvesine çıkaracak'

Ekonomistlerin tamamı, yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizin yükseltileceği konusunda görüş birliğinde. Tahminler yüzde 12,5 ile yüzde 30 arasında değişirken, medyan tahmin ise yüzde 20 oldu.

Merkez'in politika faizini yüzde 20'ye yükseltmesi durumunda faizde son 4 yılın zirvesi görülecek.

Politika faizi son olarak Mart 2021'de yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarılmış, karar sonrası dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmıştı. 

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 30 SEVİYESİNDE

Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 18 ile yüzde 35 aralığına gerçekleşti. Medyan tahmin ise yüzde 30 oldu.

AA Finans'ın anketinde de benzer sonuçlar alınmıştı. AA'nın anketine katılan ekonomistlerin faiz tahminleri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında değer aldı. Medyan tahmin ise faizin 1075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceği yönünde.

MERKEZ BANKASI'NIN KENDİ ANKETİNE GÖRE YÜZDE 17.5

Merkez Bankası'nın cuma günü açıklanan piyasa beklentileri anketinde ise politika faizi yüzde 17,5 olarak öngörülmüştü.

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Faiz Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan
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