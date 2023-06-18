Tarih verildi: Kredi kartı faizlerinde artış bekleniyor

Kredi kartları faiz oranlarında yükseliş bekleniyor. Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki toplantısında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yapılacak artışın boyutuna göre kredi kartı faizleri yüzde 2'yi hatta yüzde 3'ü görebilir.

Tarih verildi: Kredi kartı faizlerinde artış bekleniyor

Sözcü'deki habere göre Merkez Bankası piyasa beklentileri anketinde öngörüldüğü gibi politika faizi yüzde 8,50'den yüzde 17,50'ye yükseltilirse, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı da yüzde 1,36'dan yüzde 2,15'e kadar çıkabilir. Hesaplamalara göre, kredi kartı faiz oranı, politika faizinin yüzde 20'ye ulaştığı senaryoda yüzde 2,36'ya, yüzde 30'da ise yüzde 3,26'ya çıkacak.

AĞUSTOS AYINA SARKABİLİR

Her ayın sondan 5. işgününde sonraki ayın kredi kartı faiz oranları ilan ediliyor. Uzmanlar bu ay Kurban Bayramı nedeniyle, faiz artırılsa bile kredi kartı faizlerine yansımasının ağustosa sarkabileceğini belirtti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı perşembe günü Merkez Bankası'ndan faiz artırımı bekliyor. Ekonomistlerin politika faizi tahmini yüzde 12 ile yüzde 30 arasında değişti. Medyan tahmin ise faizin 1075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceği yönünde.

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