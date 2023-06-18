Babalar Günü'nde 20 milyar lira ciro bekleniyor

Palandöken, yazılı açıklamasında, Babalar Günü alışverişlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Esnafta babalara yönelik her çeşit hediyenin bulunduğunu vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:

"Büyük yükleri ve sorumlulukları kaldırabilme gücü sayesinde babalarımızın bizlere gölgesi bile yeter diye düşünürüz. Kurban Bayramı da yaklaşırken o telaş ve hazırlıklarla babalarımızı unutmayalım. Onlara manevi olarak sevgimizi gösterirken aynı zamanda maddi olarak da küçük de olsa hediye almak için esnafımızda her bütçeye uygun ürün var. Bu Babalar Günü alışverişlerinde 20 milyar liralık ciro bekliyoruz. Esnafımız da özel günlerin bereketli geçmesi için her zaman hazır durumda."

Babaların hayatın zorluklarına karşı koca bir dağ olduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Anne su ise baba topraktır. Anne nefes ise baba candır. Kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin nesilden nesile aktarılması ailede gerçekleşir. Bu aktarımda ise baba en önemli rolü üstlenir. Paylaşma, dayanışma, sevgi, bağlılık, sorumluluk gibi birçok özellik babalarımızı rol model almamızla bizlerin karakterinde yer bulur. Tüm fedakâr babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, sağlıklı, sıhhatli nice güzel günler görmelerini diliyorum."