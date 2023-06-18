HDP: Asgari ücret en az 16 bin 250 lira olmalı

HDP, asgari ücretin yüzde 30’luk enflasyon farkıyla en az net 16 bin 250 lira olması gerektiğini söyledi.

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HDP: Asgari ücret en az 16 bin 250 lira olmalı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ekonomi ve Tarım Komisyonu’ndan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan, devam eden asgari ücret tartışmalarına dair yazılı bir açıklama yayınladı.

Milyonlarca işçinin asgari ücret tartışmalarına odaklandığını söyleyen Turan, "Ekonomi Bakanlığına Mehmet Şimşek’in, MB Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesi ile gömlek değiştiren ekonomi politikalarının muhtevası itibariyle geniş işçi emekçi kesimlerde refah artışı sağlayamayacağını, asgari ücrette neye karar kılınırsa kılınsın refah artışının mümkün olmayacağını hatta mevcudu koruyamayacağını biliyoruz. Türkiye ekonomisi son derece ağır yapısal sorunlarla maluldür” ifadelerini kullandı.

'DİLLENDİRİLEN ARTIŞ MİKTARI İLE ASGARİ ÜCRETİN AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALMAYI SÜRDÜRECEĞİ AÇIKTIR'

"Öncelikli olarak hedefine emekten yana tercihlere sahip bir enflasyonu düşürme hedefini koymayan bir anlayışın asgari ücret üzerinden refah artışı sağlayabilmesi olanaksızdır" diyen Turan, "Kaldı ki iktidar mahfillerince dillendirilen artış miktarı ile asgari ücretin açlık sınırının altında kalmayı sürdüreceği açıktır. Bu sebeple asgari ücretin, geçen dönem önerdiğimiz 12,500 liralık net asgari ücretin yüzde 30 enflasyon farkıyla en az net 16,250 liraya çıkması gerekmektedir" diye belirtti.

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